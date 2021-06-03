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Общество

"Нижегородские росгвардейцы приложат усилия, чтобы все чувствовали себя спокойно во время юбилея города", - Глеб Никитин

10 июня 2021 15:51  [25] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

"Нижегородские росгвардейцы приложат все усилия, чтобы жители и гости в юбилейные торжества в честь 800-летия Нижнего Новгорода чувствовали себя спокойно и уверенно", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе церемонии открытия памятника "Слава героям Росгвардии" 10 июня.

Согласно информации, в мероприятии также приняли участие: полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, первый заместитель Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Стригунов, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, вдовы сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

"Символично, что монумент появился именно в парке Победы. Ведь большинство тех, чьи имена высечены на нем, совершили свои подвиги во время Великой Отечественной войны. Но немало героев, которые уже в мирное, казалось бы, время защищали спокойствие и благополучие россиян порой ценой собственной жизни", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что сегодня славные традиции героев прошлого продолжают росгвардейцы.

"Сотрудники Федеральной службы войск нацгвардии России находятся на переднем крае борьбы со многими опасными угрозами: терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и незаконным оборотом оружия. Само слово "гвардия" означает "защита". Эту защиту жители региона чувствуют в период проведения всех крупных мероприятий. Знаю, нижегородские росгвардейцы приложат все усилия, чтобы жители и гости в юбилейные торжества в честь 800-летия Нижнего Новгорода чувствовали себя спокойно и уверенно", - добавил Глеб Никитин.

Генерал-полковник Виктор Стригунов в свою очередь заметил, что сегодня поистине знаменательный и в то же время волнительный день.

"Два года кропотливого труда, призванного увековечить память о героях Отечества, военнослужащих и сотрудников Приволжского округа войск национальной гвардии, увенчалась торжественным открытием мемориального комплекса. Тридцать фамилий, высеченных на гранитных плитах, символизируют преемственность поколений защитников Отечества", - сказал он.

СПРАВКА:
Памятник установлен по инициативе командующего округом и межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка Приволжского федерального округа в целях военно-патриотического воспитания военнослужащих, сотрудников округа и подрастающего поколения Нижегородской области, сохранения исторической памяти о Героях Советского Союза и Российской Федерации.

На памятнике "Слава героям Росгвардии" начертаны тридцать имен Героев Советского Союза и РФ, которые в разные годы служили в войсках правопорядка на территории Приволжья (11 из них удостоены высокого звания посмертно). Скульптором и архитектором памятника выступил член Российского и Московского союза художников Алексей Щитов.

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Теги:
Глеб Никитин Росгвардия
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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