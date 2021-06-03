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"Ростелеком" определил победителей конкурса "Вместе в цифровое будущее"

10 июня 2021 19:10  [77]

Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" подвел итоги X конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее", который прошел при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группы "Интерфакс".

Победителей конкурса определили эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

Номинация "Печатная пресса":
1 место — Валерий Браун, "Как открывали глаза компьютерам", деловой журнал National Business, Нижний Новгород;
2 место — Сергей Малюков, "Я киборг, но это не страшно", издательский дом "Липецкая газета";
3 место — Наталья Повольнова, "Роботы за прилавком", "Деловой квартал", Красноярск.

Номинация "Радио и телевидение":
1 место — Яна Бугакова, "Цифровой сельсовет", филиал ВГТРК "ГТРК ”Новосибирск”;
2 место — Татьяна Ивлева, "Край аграрный. Кубанская кибердеревня", "Новое телевидение Кубани" (Кубань 24), Краснодар;
3 место — Сергей Суханов, "Сахалинские ученые разработали уникальный беспилотный корабль", телекомпания "ОТВ Сахалин".

Номинация "Интернет-СМИ":
1 место — Глеб Черный, "Кто каждый день звонит жителям Екатеринбурга и сразу бросает трубку", информационный портал Е1.RU, Екатеринбург;
2 место — Станислав Шахов, "Хочешь, я и тебя сосчитаю?", информационное агентство "Башинформ", Башкортостан;
3 место — Ольга Батова, "Цифровая экономика: новые возможности банковских услуг", еженедельник и новостной портал "Главная Тема. См", Смоленск.

Номинация "Социальные медиа":
1 место — Любовь Котикова, "Прабабушка передает привет из Dropbox и улыбается в MyHeritage", персональный блог во "ВКонтакте", Тула;
2 место — Игорь Ягупов, "Арктика на связи!", блог "Бумажный городок", Мурманск;
3 место — Елена Еськина, "Чай? Кофе? Поболтаем? (интервью с основателем цифровой благотворительной платформы Tooba Рамазаном Меджидовым)", подкаст на YouTube, Дагестан.

Лучшими работами в спецноминации "Кибербезопасность" от Schneider Electric признаны "Критическая незащищенность. Крупные компании становятся легкой добычей для хакеров" (Анна Лапина, сетевое издание Octagon.Media) и "На чём строится кибербезопасность предприятия и организации?" (Петр Старцев, информационное агентство "Русский Запад", портал ruwest.ru, Калининград).

В спецноминации "Цифровой регион" от "Ростелекома" победу одержали: "Азбука ЖКХ. Умный Невинномысск" (Елена Мирошникова, ГАУ СК "Ставропольское телевидение"), "Видеокамеры в Приамурье вычисляют нарушителей, пожары и следят за стройками" (Сергей Набивачев, информационное агентство ТЕЛЕПОРТ.РФ, Благовещенск), "Через край. Индекс цифровизации" (Сергей Кожанов, "Новое телевидение Кубани" (Кубань 24), Краснодар).

Всего в конкурсе "Вместе в цифровое будущее" приняло участие более 1 500 региональных журналистов и блогеров, освещающих темы внедрения новых технологий, инновационных разработок и цифровых трендов в сферах ИТ и телекоммуникаций.

Из 3 169 предложенных на конкурс материалов допущены 2 584. Наибольшее количество работ поступило из Южного (665 работ), Центрального (578) и Приволжского федеральных округов (482). Самыми популярными номинациями традиционно стали "Интернет-СМИ" (1 045 публикаций), "Радио и ТВ" (483 сюжета) и "Печатная пресса" (388 материалов). В номинации "Социальные медиа" представлено более 170 постов, в спецноминации "Кибербезопасность" — 74 материала, в спецноминации "Цифровой регион" — 423 работы.

"В 2020 году пресс-служба Минцифры России получила 1,5 тысячи запросов СМИ, в том числе от региональных медиа. Мы заметили, что телеканалы чаще всего интересовались двумя проектами, которые реализуются в рамках национальной программы ”Цифровая экономика” — суперсервисом ”Вуз онлайн” и подключением к интернету социально значимых объектов. Мы их называем СЗО — это фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы госвласти и местного самоуправления и др. Интернет-издания и печатная пресса чаще спрашивали нас о портале госуслуг и защите персональных данных пользователей. Мы с коллегами из пресс-службы Минцифры России благодарны журналистам за интерес к темам ИТ, связи, цифровизации госуправления, за профессиональные публикации и сюжеты, из которых зрители и читатели могли получить актуальную и верифицированную информацию", — отметила пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.

"В этом году внимание журналистов и блогеров, в первую очередь, привлекли актуальные для общества темы онлайн-образования и цифровизации медицины. Многие материалы, представленные на конкурс, были посвящены электронной коммерции, кибербезопасности, цифровым технологиям для удаленной работы и умным сервисам. Наметившиеся тенденции на усиление роли ИТ-индустрии во всех сферах четко прослеживаются в региональных изданиях. Неслучайно в качестве главного приза мы выбрали поездку на Сахалин: увидеть, как технологически развивается самый удаленный островной регион России победители конкурса смогут уже этой осенью", — сказала вице-президент по внешним коммуникациям
"Ростелекома" Кира Кирюхина.

Материалы журналистов на федеральном уровне оценивали пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева, главный редактор сайта Interfax.ru Алексей Гапеев, редактор отдела кино и телевидения "Российская газета: Неделя" Сусанна Альперина, главный редактор изданий группы компаний ComNews Леонид Коник, бывший старший корреспондент отдела «Потребительские рынки» редакции экономической информации ТАСС Давид Комахидзе, обозреватель газеты "Известия", экс-обозреватель LIFE Роман Кильдюшкин, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ Армен Бадалов, руководитель направления внешних коммуникаций Schneider Electric в России и СНГ Екатерина Егорова, вице-президент по прикладным проектам ПАО "Ростелеком" Игорь Зимин, вице-президент по внешним коммуникациям ПАО "Ростелеком" Кира Кирюхина.

"Как член жюри других общефедеральных конкурсов считаю необходимым отметить высокий профессиональный уровень подавляющего большинства работ. Материалы было интересно читать и смотреть, спасибо всем участникам! Очень радует, что профессиональных, думающих и конструктивных журналистов со временем не становится меньше! — заявил главный редактор сайта Interfax.ru, член жюри конкурса Алексей Гапеев. — ”Интерфакс” освещает деятельность основных сфер экономики, включая телекоммуникации. Нам важно знать, чем живет отрасль, с какими проблемами сталкивается. География конкурса охватывает всю территорию страны и совпадает с географией информационного агентства, что также объясняет интерес нашего участия в проекте".

"Мы с радостью отметили многообразие работ в спецноминации ”Кибербезопасность”: некоторые участники не побоялись углубиться в технические детали, кто-то постарался дать практические рекомендации, а кто-то рассмотрел вопрос с точки зрения кадрового потенциала. Мы надеемся, что созданные в рамках конкурса материалы вдохновят журналистов по всей России на дальнейшее исследование промышленной кибербезопасности, что в свою очередь позволит сформировать базу общедоступной и надежной информации по этой актуальной теме", — прокомментировал заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ Армен Бадалов.

Остров Сахалин посетят участники, занявшие первые места в основных номинациях на федеральном этапе, и победители спецноминаций.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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