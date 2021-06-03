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Политика

Нижегородская область и Общенациональный союз индустрии гостеприимства подписали соглашение о сотрудничестве

10 июня 2021 19:59  [65] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и ОСИГ.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, подписание соглашения состоялось 10 июня в рамках финала конкурса "Мастера гостеприимства" на Нижегородской ярмарке.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере развития туризма, направленное на укрепление единства профессионального туристского межотраслевого сообщества; выработку предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования; увеличение туристского потока; создание условий для подготовки квалифицированных кадров в туризме и индустрии гостеприимства; повышение уровня сервиса и качества оказываемых услуг путем продвижения принципов независимой системы профессиональной квалификации в сфере гостеприимства.

Как отметил губернатор Нижегородской области, "туризм – одно из приоритетных направлений развития региона". Он добавил, что в туристической отрасли региона работают тысячи людей, и турбизнес восстанавливается после пандемийного 2020 года. Глеб Никитин подчеркнул, что празднования 800-летия Нижнего Новгорода благоприятно скажется на этот процесс.

Руководство Нижегородской области ожидает увеличение турпотока, и юбилейный для города год повысит популярность региона. Планируется, что регион посетит 2 млн туристов.

Как отметил Глеб Никитин, по инициативе главы государства Владимира Путина был подготовлен новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", а для успешной его реализации и поставленных целей, "регионам важно вести системный диалог с профессиональным сообществом".

Грант Бабасян в свою очередь отметил, что Нижегородская область развивается семимильными шагами. "Регион уже планирует принимать миллионы туристов, поэтому сегодня важна экспертная работа и по мастер-планированию территории, и по продвижению региона. Уверен, что вместе мы сможем сделать прорывные шаги в части развития региона как для внутреннего, так и для иностранного туриста!", - сказал в заключение президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

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Теги:
Визиты Соглашение Туризм
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