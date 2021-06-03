Более 130 новых рабочих мест создано в Нижегородской области на производстве трубопроводных систем Бизнес

Фото: Дмитрий Марков

Более 130 новых рабочих мест создано в Нижегородской области благодаря открытию производства трубопроводных систем. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона.

Согласно информации, ООО "Современные трубопроводные системы" открыло производство в Нижнем Новгороде. Предприятие производит трубопроводные системы среднего и низкого давления, которые используются в атомной и топливной промышленности.

По словам министра ведомства Максима Черкасова, реализация проекта по созданию производства началась в 2018 году. Инвестиции в него составили 250 млн рублей.

"На предприятии "Современные трубопроводные системы" уже создано 130 новых рабочих мест, а до конца года их количество увеличится до 180", - добавил министр.

Напомним, что объем промышленного производства в Нижегородской области за январь-апрель 2021 года увеличился на 8,9% по сравнению с тем же периодом 2020-го. Положительная динамика наблюдается в обрабатывающих производствах. Наибольший прирост достигнут в производстве электрического оборудования — на 53,2% к январю-апрелю 2020 года, в автомобилестроении — на 34,3%, в металлургическом производстве — на 14,3%, в химическом производстве — на 7,2%, в производстве пищевых продуктов — на 7%.