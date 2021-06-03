Более 300 млн рублей направят на ремонт участка дороги в Уренском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 300 млн рублей направят на ремонт участка дороги в Уренском районе. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в сентябре текущего года в районе завершатся работы по ремонту участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". На участок протяженностью более 13 км направят 306 млн рублей.

"На этом отрезке дороги высокая интенсивность движения – за сутки проходит по 4-5 тысяч автомобилей. Трасса очень важна для жителей Уренского района, предприятий лесопереработки, транзитного транспорта. Дорога была сильно разбита. Изменить ситуацию теперь можно с помощью национального проекта", - сказал Глеб Никитин.

Также на участке запланировано обновление остановочных павильонов и посадочных площадок для пассажиров.

"Всего в Уренском районе в 2021 году планируется отремонтировать 46,3 километра автодорог в рамках национального проекта. Для сравнения, в прошлом году здесь отремонтировали 10 километров автодорог", - сказал Глеб Никитин.

Как рассказал заместитель начальника отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГУАД Михаил Торопов, с 2021 года специалисты начали применять новые виды дорожной смеси, основная составляющая которых - гранитный материал.

Напомним, в 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. В итоге Нижегородская область заняла 2-е место среди субъектов РФ (после Московской области) по объемам дорожного ремонта.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.