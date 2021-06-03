Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Названы сроки строительства новых линий метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
11 июня 2021 11:51  [44] Нижегородский метрополитен продлит работу в ночь с 12 на 13 июня
11 июня 2021 11:41  [52] Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего Новгорода
11 июня 2021 11:30  [59] Более 300 млн рублей направят на ремонт участка дороги в Уренском районе
11 июня 2021 11:13  [80] Три туристических проекта нижегородцев признаны лучшими на конкурсе "Мастера гостеприимства"
11 июня 2021 09:45  [102] ГЖД провела в Нижнем Новгороде акцию для привлечения внимания водителей к железнодорожным переездам
11 июня 2021 08:41  [360] "Я сделал прививку, потому что опасался за своих родных", - Леонид Якубович
10 июня 2021 18:45  [897] Глеб Никитин обещал разобраться с якобы принудительной вакцинацией в одном из нижегородских министерств
10 июня 2021 17:30  [379] "Поезда здоровья" приняли более 19 тысяч жителей отдаленных районов Нижегородской области
10 июня 2021 16:50  [326] Роспотребнадзор назвал семь нижегородских озер, безопасных для купания
10 июня 2021 16:16  [792] Компания "Горстрой" займется благоустройством площади Революции в Нижнем Новгороде
Общество

Более 300 млн рублей направят на ремонт участка дороги в Уренском районе

11 июня 2021 11:30  [59] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 300 млн рублей направят на ремонт участка дороги в Уренском районе. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в сентябре текущего года в районе завершатся работы по ремонту участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". На участок протяженностью более 13 км направят 306 млн рублей.

"На этом отрезке дороги высокая интенсивность движения – за сутки проходит по 4-5 тысяч автомобилей. Трасса очень важна для жителей Уренского района, предприятий лесопереработки, транзитного транспорта. Дорога была сильно разбита. Изменить ситуацию теперь можно с помощью национального проекта", - сказал Глеб Никитин.

Также на участке запланировано обновление остановочных павильонов и посадочных площадок для пассажиров.

"Всего в Уренском районе в 2021 году планируется отремонтировать 46,3 километра автодорог в рамках национального проекта. Для сравнения, в прошлом году здесь отремонтировали 10 километров автодорог", - сказал Глеб Никитин.

Как рассказал заместитель начальника отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГУАД Михаил Торопов, с 2021 года специалисты начали применять новые виды дорожной смеси, основная составляющая которых - гранитный материал.

Напомним, в 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. В итоге Нижегородская область заняла 2-е место среди субъектов РФ (после Московской области) по объемам дорожного ремонта.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph