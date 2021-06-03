Глеб Никитин примет участие в торжественных мероприятиях ко Дню России Экономика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 июня примет участие в торжественных мероприятиях в Нижнем Новгороде, посвященных Дню России. Об этом сообщили в правительстве.

Согласно информации, с участием главы региона состоится закладка капсулы в основание памятника Александру Невскому у Собора Александра Невского на Стрелке.

В этот же день Глеб Никитин вместе с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием и главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым примет участие в торжественной церемонии открытия колокольни в Нижегородском кремле. Она была построена на месте, где располагался Спасо-Преображенский собор. Еще одним мероприятием праздничного дня станет высадка деревьев в Печерском парке.

Затем губернатор Нижегородской области вручит паспорта школьникам и примет участие во вручении первых медалей "В память 800-летия Нижнего Новгорода".

Решение об учреждении юбилейной медали принял президент России Владимир Путин.

"День России – один из главных государственных праздников страны. Нижний Новгород сыграл особую роль в судьбе нашей Родины, поэтому здесь в праздничный день пройдет немало интересных и символичных мероприятий. Большая часть из них будет тесно связана с 800-летием города", - сказал Глеб Никитин.

Также в День России в Нижнем Новгороде стартует фестиваль "Столица закатов". На Нижневолжской набережной будет работать выставка "800 чудес России". Там же пройдут XII Всероссийский конкурс народных мастеров "Русь мастеровая", Всероссийский фестиваль фольклорно-этнографических коллективов "Зеленые святки" и выставка матрешек.

Ряд мероприятий к празднику запланировали и активисты Общественного народного фронта. Они планируют уже вечером 11 июня совместно с администрацией Дзержинска провести флешмоб в честь Дня России у Шуховской башни, где в 21.00 включится подсветка в виде триколора. А в ночь с 11 на 12 июня небе над Нижним поднимется воздушный шар с шестиметровым флагом России.