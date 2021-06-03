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Бизнес

Представители краснодарского "Газпрома" посетили АПЗ для обмена опытом

11 июня 2021 14:46  [43] Бизнес

Представители компании "Газпром трансгаз Краснодар" посетили Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина с целью обмена опытом в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, компания занимается транспортированием газа, развитием системы газоснабжения, строительством и ремонтом объектов магистрального трубопровода на территории Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области.

"Сейчас у нас идет активная работа в направлении производственной безопасности в части системы управления охраны труда. У предприятий разный вид деятельности, но они похожи по численному составу и условиям труда. Мы узнали, что АПЗ занял второе место в смотре-конкурсе по охране труда среди предприятий России в сфере авиапромышленности за 2018 год, направили письмо и получили приглашение на завод", – сказал начальник отдела охраны труда ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Александр Щербаков.

Гости посетили механические и гальванический цеха, складской модуль централизованной складской службы. Отметили высокий уровень культуры производства – порядок на рабочих местах, удобную спецодежду у сотрудников, чистоту в цехах.

"Особенно нас впечатлила автоматизированная система учета контроля обучения работников по охране труда и проведения медосмотров. Наше предприятие двигается в этом направлении. После визита в Арзамас будет легче составить техническое задание для программистов, так как мы видели воочию, как реализована программа у вас", – отметили гости.

Делегация из Краснодара также отметила хорошее финансирование мероприятий, направленных на улучшение условий труда, проводимые масштабные строительные работы.

"Выражаем благодарность руководству и сотрудникам завода за возможность обмена опытом. За два дня получили массу новой и полезной информации. Мы обратились в пять компаний, занявших призовые места в смотре-конкурсе, откликнулись лишь с Арзамасского приборостроительного завода", – сказали члены делегации в завершение встречи.

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Теги:
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