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Общество

"Главная задача Спартакиады - популяризация здорового образа жизни", - Евгений Люлин

11 июня 2021 15:51  [77] Общество

"Главная задача Спартакиады - популяризация здорового образа жизни", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на стадионе "Спартак" на Бору в рамках Спартакиады законодательных (представительных) органов власти физкультурно-спортивного клуба "Парламент".

Согласно информации, в мероприятии приняли участие председатель парламента, а также депутаты регионального парламента Александр Шаронов, Артем Баранов, Андрей Вилков, Максим Волков.

Участниками Спартакиады стали команды депутатов и сотрудников аппарата Законодательного собрания, представители Земских собраний, городских Дум, Советов депутатов городских и муниципальных округов Нижегородской области.

В рамках мероприятия прошли соревнования по мини-футболу и домино. Всего было заявлено 11 команд. Кстати, на стадионе, где проходили соревнования, в 2020году было проведено благоустройство в рамках федеральной программы: заменено покрытие беговой дорожки и освещение. В следующем планируют заменить кресла для зрителей спортивных мероприятий.

В соревнованиях по мини-футболу первое место заняла команда Сарова, второе – Тоншаева, третье – Городца. В соревнованиях по домино первое место заняла команда из Ардатова , второе место досталось Дзержинску, третье место – команда Сарова.

"Традиционно наши соревнования по мини-футболу проводятся на борской земле. И это не удивительно. Здесь хороший стадион, здесь могут организовать состязания на самом высоком уровне. Все команды с удовольствием сюда приезжают. Люди любят это мероприятия. Оно заряжает особой энергией и азартом. Но главная задача Спартакиады - популяризация здорового образа жизни, укрепление здоровья и создания условий для активных занятий физической культурой и спортом, а также стимулирования развития материально-технической базы учреждений физкультуры и спорта. Девизом Спартакиады являются слова "Будь спортивным – будь успешным!". Каждый, кто принял участие в соревнованиях, сегодня собственным примером показал положительное отношение к физкультуре, спорту и здоровому образу жизни. А еще такие мероприятия позволяют познакомиться с новыми людьми. Многие становятся друзьями", - отметил Евгений Люлин.

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Теги:
Законодательное собрание
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