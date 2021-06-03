Глеб Никитин и генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин подписали соглашение о сотрудничестве Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

11 июня 2021 года в Нижнем Новгороде губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и компанией.

Предметом соглашения является сотрудничество сторон, направленное на эффективное социально-экономическое развитие региона, повышение социальной защищенности населения и хозяйствующих субъектов Нижегородской области. Документ предусматривает создание благоприятных условий для развития экономики и страховой деятельности с целью обеспечения страховой защитой имущественных интересов населения и организаций. Соглашение заключено с учетом требований законодательства Российской Федерации в области защиты конкуренции.

"Страхование занимает очень значимое место в жизни современного общества и структуре российской экономики. Мы заинтересованы в том, чтобы в Нижегородской области страховая отрасль стабильно развивалась, наращивала финансовые показатели и создавала новые рабочие места. Соглашение о сотрудничестве с компанией "Ингосстрах" позволит нам делать совместные шаги в этом направлении, а также реализовывать различные проекты, в том числе касающиеся юбилея Нижнего Новгорода", - отметил Глеб Никитин.

"Заключение соглашения о сотрудничестве с правительством Нижегородской области - важный шаг для нас. Представительство "Ингосстраха" вот уже более 27 лет работает в регионе, обеспечивая его жителей надежной страховой защитой, повышая финансовую грамотность населения, реализуя социальные проекты. И мы рады новой возможности вести эту деятельность еще более эффективно. "Ингосстрах" высоко ценит оказанное доверие, уверены, что заключение соглашения между нашей компанией и правительством региона станет основой для дальнейшей долгосрочной и плодотворной работы. Компания планирует поддержать мероприятия, посвященные празднованию 800-летия Нижнего Новгорода", - сказал Андрей Ларкин.