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Отбеливание зубов Zoom 4 – особенности

11 июня 2021 18:58  [53]

Отбеливание зубов пользуется огромным спросом и популярностью. Особого внимания заслуживает метод отбеливания Zoom 4. На сайте zoom.sale вы сможете воспользоваться возможностью профессионального отбеливания зубов Zoom 4 по акции. Достаточно посетить сайт, и вы сможете подробно узнать о методике, условиях акции, а также посмотреть видео и даже изучить отзывы тех, кто уже воспользовался возможностью и решил поделиться своими впечатлениями. Все остаются довольны результатом. Вы сможете на сайте посмотреть фото "До" и "После", что поможет вам принять верное решение. По возникшим вопросам вы сможете созвониться по телефону, чтобы бесплатно получить консультацию специалистов. Во время беседы в мобильном режиме вам компетентно и исчерпывающе ответят на вопросы и помогут сделать верный выбор. Профессиональное современное отбеливание гарантирует безупречные результаты.

Из явных преимуществ стоит выделить возможность отбеливания зубов от восьми тонов буквально за одно посещение. Кроме того, длительность процедуры составляет один час. Подобный метод успешно используют у пациентов с гиперестезией твердых тканей зубов, у пациентов с флюорозом. Результат процедуры сохраняется в течение трех – семи лет.

Отбеливание зубов по системе Zoom 4 минимально влияет на состояние твердых тканей зубов, в результате исключена повышенная чувствительность.

Здесь используется лампа холодного света. Поэтому минимизируется опасность возникновения ожогов в ротовой полости.

Становится возможным устранить генетически желтоватые оттенки зубов. Подобный метод успешно используют для восстановления тетрациклиновых зубов. Отбеливающий гель не вызывает выраженной деминерализации эмали благодаря наличию в составе pH от 7,5 до 8,5.

Благодаря пероксиду водорода, который входит в систему, удается снизить выраженность побочных эффектов. Его концентрация здесь - 25%, при этом в других подобных системах используют 30% пероксид водорода.

В составе отбеливающего геля - компоненты, которые способствуют снижению гиперестезии твердых тканей зубов.

Обратившись к профессионалам, вам гарантированы безупречные результаты в сжатые сроки. И это – безболезненно. Вы не останетесь разочарованы результатом. Теперь у вас будут белоснежные зубы, вы сможете улыбаться с удовольствием.


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