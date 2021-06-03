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"Сильная, динамично развивающаяся и процветающая Россия - наша общая цель", - Олег Лавричев

12 июня 2021 10:29  [29] Общество

"Мощная, сильная, динамично развивающаяся и процветающая Россия - наша общая цель", - заявил председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, поздравляя нижегородцев с Днем России.

"День России является символом независимости нашей страны, патриотизма, национального единения и свободы ее граждан. В России более ста восьмидесяти этнических групп. Все мы гордимся уникальной историей и богатейшей культурой нашей страны и несем ответственность за ее настоящее и будущее", - сказал он.

"Нижегородцев всегда отличала готовность жить и трудиться во благо Отечества. Подвиг нижегородцев, в 1612 году освободивших Москву и сохранивших родную землю для нас, для потомков, навсегда вписан в историю", - продолжил Олег Лавричев.

Он отметил, что сегодня перед Россией стоят важные задачи, которые нужно решать общими усилиями.

"Сплоченность нашей многонациональной страны, верность традициям и взаимоуважение – это те опоры государства, которые делают его сверхдержавой.
Уверен, нижегородцы, умеющие воплощать в жизнь грандиозные замыслы и добиваться значимых результатов, будут уверенно идти вперед и достигать новых высот. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех ваших начинаниях", - заключил депутат.

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Теги:
Городская дума Олег Лавричев Праздники
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