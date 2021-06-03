Президент присвоил звание генерал-майора замначальника нижегородского ГУ МВД Политика

Фото: МВД

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора внутренней службы заместителю начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Владимиру Генералову. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Указ о присвоении звания опубликован 11 июня 2021 года.

СПРАВКА:

Владимир Генералов начал службу в ОВД в 1994 году. С марта 2014 года состоял в должности заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Нижегородской области. Указом президента России от 18 марта 2020 года был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Нижегородской области.

