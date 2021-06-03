Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
12 июня 2021 14:36  [76] Президент присвоил звание генерал-майора замначальника нижегородского ГУ МВД
12 июня 2021 13:38  [102] Глеб Никитин и Андрей Макаров встретились с победителями праймериз "Единой России"
11 июня 2021 18:58  [1030] Эксперт-мониторинг событий 7 – 11 июня 2021 года от АНО "Минин-центр"
10 июня 2021 19:59  [427] Нижегородская область и Общенациональный союз индустрии гостеприимства подписали соглашение о сотрудничестве
10 июня 2021 11:49  [494] Нижегородец Александр Курдюмов назначен ответственным в ЦИК РФ за организацию видеонаблюдения на выборах
10 июня 2021 11:08  [349] Дмитрий Медведев отчитался о выполнении предвыборной программы "Единой России" от 2016 года
09 июня 2021 18:42  [477] "Единая Россия" отчитается перед нижегородцами о своей работе за пять лет
08 июня 2021 16:08  [2182] Виктор Брант назначен начальником нижегородского ГУФСИН
08 июня 2021 15:54  [614] Срок полномочий судей при их повторном избрании не будет ограничен в Нижегородской области
08 июня 2021 14:35  [1807] Администрация Нижнего Новгорода планирует измерить "индекс счастья" среди своих сотрудников
Политика

Президент присвоил звание генерал-майора замначальника нижегородского ГУ МВД

12 июня 2021 14:36  [76] Политика

Фото: МВД

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора внутренней службы заместителю начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Владимиру Генералову. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Указ о присвоении звания опубликован 11 июня 2021 года.

СПРАВКА:

Владимир Генералов начал службу в ОВД в 1994 году. С марта 2014 года состоял в должности заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Нижегородской области. Указом президента России от 18 марта 2020 года был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Назначения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph