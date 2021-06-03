Глеб Никитин встретился с представителями традиционных конфессий Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с представителями традиционных конфессий Нижегородской области 12 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Я очень рад такому формату наших общих, можно сказать, объединяющих встреч. Они напоминают всем нам о богатстве традиций, обычаев и культуры нашей великой страны. Религиозные объединения Нижегородской области неизменно играют заметную роль в жизни региона, вносят существенный вклад в возрождение духовности и обогащение культурной среды", - сказал Глеб Никитин.

"Я очень вам признателен за полноценный диалог и соработничество в решении многих социально значимых проблем. Благодарю всех вас за активную деятельность по развитию межрелигиозного и межнационального согласия и взаимопонимания, сохранению мира на нижегородской земле", - добавил он.

Губернатор отметил, что сейчас, в год 800-летия Нижнего Новгорода, все совместные труды и заботы направлены на подготовку к масштабному событию.

"Особое внимание уделяется восстановлению храмов, святынь. Во многом благодаря именно консолидации усилий всех слоев населения и институтов гражданского общества реализуется множество проектов. Уверен, вместе мы сделаем все для того, чтобы встретить юбилей Нижнего Новгорода достойно", - подчеркнул он.

В мероприятии участвовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Закиров, председатель Нижегородской еврейской общины Эдуард Чапрак, епископ Выксунский и Павловский Варнава, епископ Лысковский и Лукояновский Силуан, викарии Нижегородской епархии епископ Дальнеконстантиновский Филарет и епископ Балахнинский Илья.

Также на встрече присутствовали председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

СПРАВКА:

В Нижегородской области зарегистрировано 755 религиозных организаций. На первом месте по количеству действующих религиозных общин находится Нижегородская митрополия Русской православной церкви, насчитывающая 575 организаций.

Координирующим центром нижегородских мусульман является Духовное управление мусульман Нижегородской области (ДУМНО). В целом в состав ДУМНО входят 59 религиозных организаций.

Иудаизм представлен в области одной общиной хасидского направления.