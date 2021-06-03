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Общество

Детскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в России осенью

12 июня 2021 20:02  [80] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Детскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в России осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи минздрава России Александр Гинцбурга.

"К 15 сентября, максимум к 20 сентября будет зарегистрирована", - сказал он.

Вакцина будет рассчитана на детей в возрасте 15-17 лет. Для детей будет предусмотрена меньшая доза препарата.

По словам Александра Гинцбурга, сейчас также разрабатывается интраназальная вакцина от коронавируса для закапывания в нос. Вакцина будет ориентироваться на детей от 8 до 12 лет. Он отметил, что при исследованиях разработчики не выявили побочных эффектов.

"Мы своих маленьких [пациентов] интраназально иммунизируем, то есть ту же самую вакцину распыляем в нос. Защищает очень хорошо <...> Восемь, девять, двенадцать лет. Фактически, первый, второй класс. Ни один не заболел, никакой побочки нет. Ни температуры, ничего", - сказал медик.

Согласно информации, данная вакцина выйдет на клинические исследования в конце 2021 - начале 2022 года. Регистрация запланирована на 2022 год.

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Теги:
Здравоохранение Инфекция
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