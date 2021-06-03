Глеб Никитин вручил паспорта нижегородским школьникам Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил паспорта школьникам, отличившимся успехами в учебе, спорте и общественной деятельности 12 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Церемония состоялась в рамках Всероссийской акции "Мы – граждане России!", которая стала частью праздничных мероприятий, посвященных Дню России, - XVII Всероссийского фестиваля фольклорно-этнографических коллективов "Зеленые Святки" и XII Всероссийского конкурса народных мастеров "Русь мастеровая".

"Неслучайно именно в День России здесь, в Нижнем Новгороде, разворачиваются два всероссийских культурных события – таких красивых и самобытных. Оба праздника дают нам возможность увидеть, услышать, почувствовать, как богата Россия талантами, как глубоки наши национальные корни, как прекрасны и разнообразны народные традиции", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что нижегородцы ценят свое славное прошлое и строят достойное будущее.

"Благодаря талантам нижегородцев, трудолюбию и любви к Родине наш регион динамично развивается и двигается вперед. Мы ставим перед собой большие цели и знаем, что Нижегородская область, как и вся Россия, обязательно будет сильной и процветающей. Я уверен, что в недалеком будущем нам в этом поможет подрастающее поколение. Несколько его представителей сегодня здесь – вот эти замечательные ребята, которые наряду со многими другими своими ровесниками получают главный документ для каждого россиянина – паспорт гражданина Российской Федерации", - сказал он.

Паспорта получили 7 школьников:

- Виктория Буреева - победитель предметных олимпиад и конкурсов различного уровня, под шефством завода "Красное Сормово" дополнительно изучает инженерное дело в направлении судостроения.

- Константин Трифонов увлекается программированием, сегодня является программным администратором Telegram-канала про родной город.

- Кристина Куршина, помимо отличной учебы в школе, в составе творческого коллектива "Актив-позитив" участвует в различных конкурсах и культурных городских мероприятиях.

-Дмитрий Завьялов - призер соревнований различного уровня по плаванию,.

- Виктория Рябова - многократный призер всероссийских и международных научно-практических конференций в области гуманитарных наук, в свободное время занимается в цирковой студии.

- Данил Журов - многократный призер олимпиад различного уровня по русскому языку и истории, победитель Всероссийского конкурса "Краеведы России", лауреат конкурса "Алтарь Отечества".

- Юрий Круглов активно занимается спортом, участник и призер соревнований различного уровня по баскетболу.

В торжественной церемонии вручения паспортов также принял участие генерал-лейтенант полиции начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев.

"Я верю, что каждый из вас в будущем внесет существенный вклад в развитие и поддержание величия нашей Родины. Уже вашему поколению в большей степени предстоит определение пути развития страны. Убежден, что оно будет наполнено достижениями и победами в различных сферах общественной жизни", - отметил он.

СПРАВКА:

Всероссийская акция "Мы – граждане России!" является мероприятием гражданско-патриотической направленности, организаторами которой на федеральном уровне выступают ФГБУ "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" и Общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи", на региональном уровне – также органы исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации, государственные учреждения по работе с молодежью и патриотическому воспитанию, региональные организации РСМ.

Участниками акции являются молодые люди, достигшие 14-летнего возраста, получающие паспорт гражданина РФ, имеющие достижения в учебе, спорте, общественной деятельности.