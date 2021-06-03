Спортивно-патриотический фестиваль состоится в Арзамасском районе 10 июля.
Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, мероприятие будет проходить в р.п. Выездное на базе физкультурно-оздоровительного комплекса.
В программе фестиваля – состязания по мини-футболу, волейболу, лазертагу, фехтованию, шахматам.
Предполагается также проведение квеста, в рамках фестиваля будет также организован концерт.
Заявки на участие принимаются до 25 июня. Команды могут также подготовить показательные выступления по рукопашному бою.
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