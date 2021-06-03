Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
13 июня 2021 11:27  [1] Спортивно-патриотический фестиваль состоится в Арзамасском районе 10 июля
12 июня 2021 14:00  [210] Евгений Люлин принял участие в открытии "Аллеи спорта" в Дзержинске
10 июня 2021 19:35  [609] Трансляцию Чемпионата Европы по футболу покажут на площадке "Спорт Порт" около нижегородского стадиона
09 июня 2021 15:23  [462] Нижегородская телебашня будет показывать счет матчей Чемпионата Европы по футболу в режиме онлайн
09 июня 2021 14:44  [364] Sports.Ru и видеосервис Wink предлагают вспомнить лучшее футбольное лето
09 июня 2021 12:36  [1698] Реконструкция нижегородского стадиона "Водник" запланирована на 2022-2023 годы
08 июня 2021 11:54  [1768] "С удовольствием останусь в "Нижнем" до пенсии": БК "НН" продлил контракт с тренером Зораном Лукичем
04 июня 2021 13:19  [449] Команда молодежного совета АПЗ приняла участие в забеге "Беги,герой"
04 июня 2021 12:45  [507] Девять инклюзивных зон будут работать на фестивале "Самый спортивный" в Нижнем Новгороде
03 июня 2021 10:38  [486] Нижегородские саблисты завоевали три медали на спартакиаде молодежи России
Спорт

Спортивно-патриотический фестиваль состоится в Арзамасском районе 10 июля

13 июня 2021 11:27  [1] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Спортивно-патриотический фестиваль состоится в Арзамасском районе 10 июля.

Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, мероприятие будет проходить в р.п. Выездное на базе физкультурно-оздоровительного комплекса.

В программе фестиваля – состязания по мини-футболу, волейболу, лазертагу, фехтованию, шахматам.

Предполагается также проведение квеста, в рамках фестиваля будет также организован концерт.

Заявки на участие принимаются до 25 июня. Команды могут также подготовить показательные выступления по рукопашному бою.

(0+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph