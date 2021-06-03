Спортивно-патриотический фестиваль состоится в Арзамасском районе 10 июля Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Спортивно-патриотический фестиваль состоится в Арзамасском районе 10 июля.

Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, мероприятие будет проходить в р.п. Выездное на базе физкультурно-оздоровительного комплекса.

В программе фестиваля – состязания по мини-футболу, волейболу, лазертагу, фехтованию, шахматам.

Предполагается также проведение квеста, в рамках фестиваля будет также организован концерт.

Заявки на участие принимаются до 25 июня. Команды могут также подготовить показательные выступления по рукопашному бою.

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