"Стрижепад" начался в Нижегородской области Общество

Фото: Алексей Левашкин

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

"Стрижепад" начался в Нижегородской области.

По информации регионального минлесхоза, это природное явление фиксируется каждый год, обычно оно заканчивается в конце июля.

Нижегородцы могут оказать помощь птенцам, оказавшимся на земле, но делать это крайне осторожно, чтобы не повредить оперение. Ведь если это произойдет, птица никогда не сможет летать.

Орнитологи предупреждают, что подбрасывать стрижа в воздух не следует, можно лишь поднять птицу повыше.

Как отметили в министерстве, в «стрижепад» на земле можно найти и взрослую птицу, и уже вставший на крыло молодняк.

СПРАВКА:

Стрижи не могут взлетать с ровной поверхности, в том числе с земли.