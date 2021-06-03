Большой провал образовался на Волжской набережной неподалеку от стадиона "Нижний Новгород" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Возле стадиона "Нижний Новгород" на Волжской набережной образовался большой провал, через несколько метров - ещё один.

Лестница на нижнем ярусе набережной находится в разрушенном состоянии. Об этом свидетельствует репортаж телекомпании "Волга".

В прокуратуру от телекомпании был направлен запрос, реакцией надзорного ведомства стала проверка по поводу ненадлежащего содержания территории благоустройства в микрорайоне "Мещерское озеро".

В ситуации обещают разобраться и в администрации Канавинского района.

"Предъявим претензии подрядной организации, осуществлявшей строительство данных элементов - это два провала на Волжской набережной, неудовлетворительные ступеньки и дополнительные элементы. До 1 июля провалы будут устранены", - заявил в интервью телекомпании "Волга" первый заместитель главы администрации Канавинского района Александр Вовненко.

Напомним, на ярус выше на набережной у стадиона находится смотровая площадка. Однако вместо того, чтобы любоваться прекрасными видами, приходится смотреть на мусор и горы окурков.

Здесь же - сломанные урны и место, где, очевидно, три года назад располагалась лавочка. Теперь, судя по всему, она украдена. Как заявили в районной администрации, лавочка и новые мусорки появятся на набережной к 30 июня.

На территории от Волжской набережной до Волги - зелёные насаждения, точнее - то, что от них осталось.

"Они привезли песок, засыпали строительный мусор и посадили туда растения. В камнях они расти не будут", - рассказывает житель микрорайона Марк Эвин.

В администрации в свою очередь заявляют, что о проблеме знают и скоро она должна быть решена.

"На данный момент мы с АНО "Центр 800" рассматриваем реконструкцию этого участка. Старые деревья будем убирать, а новые посадки будем планировать с учетом нового проекта", - заявил Александр Вовненко.

Напомним, что 4 июля на стадионе "Нижний Новгород" стартует чемпионат Европы по пятиборью. Не за горами - и российская Премьер-лига по футболу. Так что Мещера станет центром притяжения спортивных болельщиков со всей страны и даже мира.

Подробности и алгоритм действий в подобных проблемных ситуациях от прокуратуры - в программе "Послесловие.События недели".