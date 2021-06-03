Уникальную природную территорию в Артёмовских лугах завалили строительным мусором Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Уникальную природную территорию в Артёмовских лугах завалили строительным мусором

Росприроднадзор по обращению телекомпании "Волга" проведет проверку состояния территории с краснокнижной флорой и фауной.

Как сообщается на сайте ТК "Волга", Артёмовские луга на берегу Волги и на границе Нижнего Новгорода рискуют превратиться в настоящий мусорный полигон.

Горы бытовых и строительных отходов на территории, которую называют уникальным природно-ландшафтным объектом, приобретают уже масштабы несанкционированной свалки.

По рассказам местных жителей и оценкам экологов, строительный мусор свозят сюда многотонными машинами уже не первый год.

"Вероятнее всего, мусор сюда свозится в вечернее, ночное время. Когда никого нет. Наверно должны быть специальные бригады полиции, кто мог бы здесь организовывать ночное дежурство. И ловить за руку тех, кто это завозит", - заявил член рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области Вячеслав Зобов.

По его словам, соответствующие материалы были переданы в Росприроднадзор.

Как следует из ответа межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия на запрос телекомпании "Волга", ответственность за территорию Артёмовских лугов распространяется на администрацию Кстовского муниципального района, которая в соответствии со ст. 42 Земельного кодекса РФ обязана не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв, проводить мероприятия по ликвидации последствий загрязнения и захламления земель.

Кстати, еще в конце января этого года территорию лугов обследовали специалисты. Они выявили места незаконного складирования мусора. До начала лета свалки необходимо было ликвидировать, а также установить организаторов и привлечь их к ответственности.



Артемовские луга являются природным достоянием.

"Здесь не менее 50 водоемов, разного размера. Часть водоемов искусственные. Это те, которые образовались после строительства дамб и дорог. Но большая часть водоемов имеет естественное происхождение. Они все заселены, богаты рыбой. В них живут не только рыбы, но и млекопитающие. У нас есть ондатра, бобр и русская выхухоль. Это редкий зверь, который селится не везде", - рассказал заведующий орнитологической лабораторией экоцентра "Дронт" Александр Мацына.

Артёмовские луга богаты уникальными представителями фауны, более 20 видов занесены в Красную книгу России. И есть ещё более 60 видов, которые вошли в Красную книгу Нижегородской области.

Подробности и оценки проблемной ситуации на уникальной территории - в программе "Послесловие.События недели".