IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
13 июня 2021 12:14  [75] Уникальную природную территорию в Артёмовских лугах завалили строительным мусором
13 июня 2021 12:04  [81] "Стрижепад" начался в Нижегородской области
13 июня 2021 11:36  [156] Большой провал образовался на Волжской набережной неподалеку от стадиона "Нижний Новгород"
13 июня 2021 10:11  [160] Онлайн-ярмарку вакансий проведут в нижегородском центре занятости 17 июня
12 июня 2021 22:00  [365] "День России символизирует мощь и величие нашей страны", - Евгений Люлин
12 июня 2021 21:39  [260] Нижегородцам вручили первые юбилейные медали "В память 800-летия"
12 июня 2021 21:26  [333] Глеб Никитин вручил паспорта нижегородским школьникам
12 июня 2021 21:19  [253] Коллектив аэропорта "Стригино" поздравил нижегородцев с Днем России
12 июня 2021 20:53  [254] Глеб Никитин принял участие в высадке деревьев в Печерском парке в Нижнем Новгороде
12 июня 2021 20:41  [277] Памятную капсулу заложили в основание памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде
Общество

Уникальную природную территорию в Артёмовских лугах завалили строительным мусором

13 июня 2021 12:14  [75] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Уникальную природную территорию в Артёмовских лугах завалили строительным мусором

Росприроднадзор по обращению телекомпании "Волга" проведет проверку состояния территории с краснокнижной флорой и фауной.

Как сообщается на сайте ТК "Волга", Артёмовские луга на берегу Волги и на границе Нижнего Новгорода рискуют превратиться в настоящий мусорный полигон.
Горы бытовых и строительных отходов на территории, которую называют уникальным природно-ландшафтным объектом, приобретают уже масштабы несанкционированной свалки.

По рассказам местных жителей и оценкам экологов, строительный мусор свозят сюда многотонными машинами уже не первый год.

"Вероятнее всего, мусор сюда свозится в вечернее, ночное время. Когда никого нет. Наверно должны быть специальные бригады полиции, кто мог бы здесь организовывать ночное дежурство. И ловить за руку тех, кто это завозит", - заявил член рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области Вячеслав Зобов.

По его словам, соответствующие материалы были переданы в Росприроднадзор.

Как следует из ответа межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия на запрос телекомпании "Волга", ответственность за территорию Артёмовских лугов распространяется на администрацию Кстовского муниципального района, которая в соответствии со ст. 42 Земельного кодекса РФ обязана не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв, проводить мероприятия по ликвидации последствий загрязнения и захламления земель.

Кстати, еще в конце января этого года территорию лугов обследовали специалисты. Они выявили места незаконного складирования мусора. До начала лета свалки необходимо было ликвидировать, а также установить организаторов и привлечь их к ответственности.

Артемовские луга являются природным достоянием.

"Здесь не менее 50 водоемов, разного размера. Часть водоемов искусственные. Это те, которые образовались после строительства дамб и дорог. Но большая часть водоемов имеет естественное происхождение. Они все заселены, богаты рыбой. В них живут не только рыбы, но и млекопитающие. У нас есть ондатра, бобр и русская выхухоль. Это редкий зверь, который селится не везде", - рассказал заведующий орнитологической лабораторией экоцентра "Дронт" Александр Мацына.

Артёмовские луга богаты уникальными представителями фауны, более 20 видов занесены в Красную книгу России. И есть ещё более 60 видов, которые вошли в Красную книгу Нижегородской области.

Подробности и оценки проблемной ситуации на уникальной территории - в программе "Послесловие.События недели".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росприроднадзор Свалки Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph