Более 110 млн рублей составила экономия по торгам в Нижегородской области в мае Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Экономия по итогам торгов, проведенных в мае правительством Нижегородской области, составила 110,3 млн рублей.

По информации регионального минэкономразвития, в минувшем месяце организовано 113 процедур торгов на 2,9 млрд рублей.

Экономия, в частности, была сделана по таким позициям, как ремонт и содержание автодорог – 54 млн рублей, возведение пристроя к канавинской школе №168 – 27,1 млн рублей, капремонт социально-значимых объектов – 13,5 млн рублей, поставка оборудования для обучения робототехнике детей – 8,9 млн рублей.

С начала года Центр размещения заказа Нижегородской области провел 439 торгов на 11,4 млрд рублей. Экономия составила 405,7 млн рублей.