Несколько нижегородцев вышли в финал всероссийского конкурса народных мастеров "Русь мастеровая" Культура и отдых

Несколько нижегородцев вышли в финал всероссийского конкурса народных мастеров Русь мастеровая

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

ХII Всероссийский конкурс народных мастеров "Русь мастеровая" прошел в Городце и в Нижнем Новгороде 11-12 июня.

По информации пресс-службы правительства Нижегородской области, в финал вышли несколько мастеров из нижегородского региона, а всего в конкурсе приняло участие более 50 мастеров из разных регионов России.

Финалистами конкурса, в частности, стали нижегородка Ольга Бочарова (ткачество поясов), Анна Беляева из Кстова (роспись по дереву), Александр Денисов из Заволжья (резьба по дереву).

В Городце мастера демонстрировали свое умение в таких видах народных промыслов, как гончарство, глиняная игрушка, резьба по дереву, роспись по дереву, художественная обработка бересты, ткачество поясов и др.

В Нижнем Новгороде в рамках Всероссийского конкурса прошел фестиваль фольклорно-этнографических коллективов "Зеленые святки".

Заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина подчеркнула, что регион по праву может гордиться количеством традиционных промыслов, которые сохранились до наших дней – их больше двадцати.

"До сих пор мы можем увидеть золотное шитье, хохлому, городецкую роспись, казаковскую филигрань. Все эти ремесла сохранились благодаря людям, которые очень любят историю и культуру нашей страны, и эту любовь вкладывают в то, что делают своими руками", - сказала замминистра культуры региона.

Напомним, что Всероссийский конкурс "Русь мастеровая" ежегодно проводится в разных городах России. Его организаторами в этом году выступили министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, министерство культуры Нижегородской области, учреждение культуры "Региональное Управление культурно-образовательными проектами" Нижегородской области и управляющая компания по управлению Саровско-Дивеевским кластером.