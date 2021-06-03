Болезнь Альцгеймера: первые симптомы, признаки, причины

Одной из форм проявления деменции в престарелом возрасте является болезнь Альцгеймера, которая имеет свои характерные признаки. Чем старше человек, тем выше риск развития этого нейродегенеративного заболевания не поддающегося терапевтического лечению медикаментозными препаратами.

При диагностировании патологии необходимо обеспечить человеку пожилого возраста необходимый уход и круглосуточный присмотр. Проведение курса реабилитации поможет замедлить прогрессирующее заболевание, стабилизировать психоэмоциональное состояние пациента.

В ходе организации целенаправленного ухода следует обеспечить все сферы жизнедеятельности пожилого человека и создать для него комфортные условия. Круглосуточный присмотр и безопасная среда обитания необходимы для того, чтобы человек не совершил необдуманных и опасных поступков.

Причины развития болезни Альцгеймера и ее диагностика

Заболевание связано с нарушением нормальной работы нервных клеток и прекращением передачи импульсов, разрушением нейронной сети. Чаще всего болезнь Альцгеймера диагностируется у пожилых людей от 65 до 85 лет и проявляется в потере краткосрочной и долгосрочной памяти, определенных навыков.

Причинами развития патологии могут быть перенесенные черепно-мозговые травмы, вредные привычки и хронические заболевания. Если человек живет в стрессе, переносит постоянные нервные расстройства, имеет избыточный вес и замыкается в себе, отказываясь от общения — риск заболеть увеличивается.

Диагностируют болезнь Альцгеймера по ряду признаков, к которым относятся забывчивость и утрата навыков самостоятельного обслуживания. Пожилой человек теряет способность воспринимать абстрактные понятия, его мышление становится линейным, он мыслит ограниченными категориями.

Пациенты с болезнью Альцгеймера выглядят растерянными, не узнают близких и знакомых, теряются во времени, днях недели. Человек не может самостоятельно себя обслуживать, забывает о гигиене и самоконтроле, может потеряться на улице, не помнит о необходимости кушать или принимать лекарства.

Как обеспечить требуемый уход для престарелых пациентов

С целью выявления заболевания проводится специальное тестирование, для осуществления которого следует обратиться к врачу.

От компетентного специалиста можно получить полезные рекомендации по организации правильного ухода и реабилитации пациентов с болезнью Альцгеймера:

круглосуточное наблюдение и контроль поведения с предоставлением необходимой помощи, качественного медицинского обслуживания;

для стабилизации состояния необходимо использовать четкий распорядок дня, организованный досуг и обязательное соблюдение диеты;

полноценная социализация с общением со сверстниками, возможностью обратиться за психологической поддержкой к внимательным людям;

контроль приема пищи, проведения медицинских процедур и приема медикаментов, организованный быт и решение повседневных проблем.

Пожилого человека с таким тяжелым заболеванием должны окружать забота и люди, которые в любой момент могут прийти на помощь. Именно такие условия предлагает пансионат для пожилых в Балашихе, где обеспечивается круглосуточный присмотр и организованный быт, интересный досуг и реализуются программы реабилитации для подопечных.

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