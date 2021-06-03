Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Болезнь Альцгеймера: первые симптомы, признаки, причины

15 июня 2021 08:29  [50]

Одной из форм проявления деменции в престарелом возрасте является болезнь Альцгеймера, которая имеет свои характерные признаки. Чем старше человек, тем выше риск развития этого нейродегенеративного заболевания не поддающегося терапевтического лечению медикаментозными препаратами.

При диагностировании патологии необходимо обеспечить человеку пожилого возраста необходимый уход и круглосуточный присмотр. Проведение курса реабилитации поможет замедлить прогрессирующее заболевание, стабилизировать психоэмоциональное состояние пациента.

В ходе организации целенаправленного ухода следует обеспечить все сферы жизнедеятельности пожилого человека и создать для него комфортные условия. Круглосуточный присмотр и безопасная среда обитания необходимы для того, чтобы человек не совершил необдуманных и опасных поступков.

Причины развития болезни Альцгеймера и ее диагностика

Заболевание связано с нарушением нормальной работы нервных клеток и прекращением передачи импульсов, разрушением нейронной сети. Чаще всего болезнь Альцгеймера диагностируется у пожилых людей от 65 до 85 лет и проявляется в потере краткосрочной и долгосрочной памяти, определенных навыков.

Причинами развития патологии могут быть перенесенные черепно-мозговые травмы, вредные привычки и хронические заболевания. Если человек живет в стрессе, переносит постоянные нервные расстройства, имеет избыточный вес и замыкается в себе, отказываясь от общения — риск заболеть увеличивается.

Диагностируют болезнь Альцгеймера по ряду признаков, к которым относятся забывчивость и утрата навыков самостоятельного обслуживания. Пожилой человек теряет способность воспринимать абстрактные понятия, его мышление становится линейным, он мыслит ограниченными категориями.

Пациенты с болезнью Альцгеймера выглядят растерянными, не узнают близких и знакомых, теряются во времени, днях недели. Человек не может самостоятельно себя обслуживать, забывает о гигиене и самоконтроле, может потеряться на улице, не помнит о необходимости кушать или принимать лекарства.

Как обеспечить требуемый уход для престарелых пациентов

С целью выявления заболевания проводится специальное тестирование, для осуществления которого следует обратиться к врачу.

От компетентного специалиста можно получить полезные рекомендации по организации правильного ухода и реабилитации пациентов с болезнью Альцгеймера:

  • круглосуточное наблюдение и контроль поведения с предоставлением необходимой помощи, качественного медицинского обслуживания;
  • для стабилизации состояния необходимо использовать четкий распорядок дня, организованный досуг и обязательное соблюдение диеты;
  • полноценная социализация с общением со сверстниками, возможностью обратиться за психологической поддержкой к внимательным людям;
  • контроль приема пищи, проведения медицинских процедур и приема медикаментов, организованный быт и решение повседневных проблем.

Пожилого человека с таким тяжелым заболеванием должны окружать забота и люди, которые в любой момент могут прийти на помощь. Именно такие условия предлагает пансионат для пожилых в Балашихе, где обеспечивается круглосуточный присмотр и организованный быт, интересный досуг и реализуются программы реабилитации для подопечных.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph