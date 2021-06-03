Где можно почитать мангу?

За последнее десятилетие манга получила достаточно широкую популярность. Однако, несмотря на это, многие до сих пор не знают, что такое манга. По своей сути это комикс, хотя с классическими комиксами манга имеет достаточно различий.
В принципе они различаются во всем. Разный стиль рисования, повествования, тематика и многое другое. Бытует мнение, что манга берет свое начало в Японии. Это правда, если смотреть совсем уж в древние времена, однако, первая манга, приближенная к современному виду, появилась в Англии в 19 веке, в Японии же такое течение начало свое развитие только после войны.
На сегодняшний день данный вид комиксов может похвастаться огромным разнообразием жанров, поэтому каждый читатель сможет подобрать себе что-то по душе. А некоторые сюжетные линии настолько интересно проработаны, что такая манга ложится в основу фильмов, аниме и сериалов. Купить мангу сейчас можно в любом специализированном магазине, ведь найти ее в обычном книжном, как правило, достаточно сложно.
Однако, современные цифровые технологии не стоят на месте, и сейчас, чтобы читать мангу, вовсе не обязательно покупать бумажное издание, ведь все есть в электронном виде. Более того, даже не обязательно скачивать ее для чтения, ведь можно заниматься этим в режиме онлайн. На сегодняшний день на просторах всемирной паутины функционирует множество сайтов, на которых публикуются свежие выпуски различной манги.
В том числе читать мангу можно сайте remanga.org. Однако, почему пользователи должны выбрать именно его? Все просто, другие сервисы не могут похвастаться таким количеством преимуществ, среди которых можно перечислить следующие:
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