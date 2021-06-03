Преимущества и особенности систем вакуумной дегазации

Для тех, кто связал свою жизнь с лабораторией или научной деятельностью, слово «дегазация» не станет новым. Известно, что после использования дегазации сырье становится более качественней. Давайте более подробно разберемся в этом вопросе.

Дегазация – это процесс, в ходе которого происходит очищение вещества от пузырьков газа. Они получил распространение практически во всех производственных цехах, где используются смолы и силиконы. Данная процедура является обязательной, так как в разы повышается качество продукта. Смесь становится более равномерная, повышаются химические свойства, что очень важно на остальных этапах производства.

Что важно знать о дегазации

Для дегазации используют несколько видов оборудования, но мы рассмотрим вакуумные системы, которые состоят обычно в базовой комплектации из вакуумных резервуаров и насоса, шланга, дополнительных комплектующих. Например, это можно быть переходник для шланга. Масло для насоса тоже может входить в комплект. Еще могут быть дополнительные детали. Это зависит от модели. Чем она проще, тем меньше составляющих.

Дегазация с помощью вакуумной системы происходит следующим образом:

Размещение силиконов, смол, полимеров или других материалов в специальный резервуар вакуумной камеры.

Начало работы вакуумной установки с помощью опции включения.

Под воздействием вакуума происходит откачка газов из массы в вакуумном резервуаре.

Выведение посторонних примесей из смеси.

Окончание работы, «отдых» помещенного вещества. После можно доставать и дальше продолжать работу по технологии с материалом.

При вакуумной дегазации используются системы различной вместительностью резервуаров, мощности насоса и аппарата в целом. При выборе важно учитывать свои потребности в производстве.

В чем достоинства продукта

Преимущества вакуумных систем дегазации заключаются в следующем:

Устойчивость. При помещении в резервуар смешенных консистенций, например, при сочетании твердых и паровых, жидких веществ, установка останется непоколебима.

Простота очищения после использования. Это обеспечивается за счет того, что резервуар и шланг обработаны специализированным покрытием, которое легко очищается после использования системы.

Простота исполнения, что минимизирует поломки и выход из строя оборудования.

Долговечность благодаря материалам, из которых изготавливаются системы.

Простота в техническом обслуживании. С данной задачей может справиться обычный сотрудник лаборатории или цеха. Нет необходимости в наличии специалиста надлежащего профиля.

Большой ассортимент в выборе модели. Данные изделия отличаются объемом, мощностью и т.д.

Резюмируя выше написанное, можно сделать вывод, что вакуумные системы дегазации – самая простая и эффективная аппаратура для качественной такого рода процедуры. Осмотреть один из вариантов этой системы можно на странице https://www.polypark.ru/catalog/tools/category_mvs2/. Однако приобретать данное оборудование стоит у проверенных и хорошо себя зарекомендовавших производителей, которые продолжительное время работают в данной сфере деятельности. Тогда вы получите системы, которые прослужат вам максимально продолжительное время.

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