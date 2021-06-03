Бурение малогабаритной установкой

Компания aquageoholding.ru динамично работает несколько лет. Это сервисная компания, занимающаяся строительством глубоких скважин методом бурения. Благодаря многолетнему опыту специалисты компании способны выполнять поставленные перед ними задачи на самом высоком уровне. Компания выполняет бурение МГБУ.

Предоставляет такие услуги как:

бурение глубоких скважин,

установка погружных насосов,

сверление отверстий под тепловые насосы,

установка станции водоподготовки.

Перед началом работ сотрудники компании проводят визуальный осмотр, испытания работоспособности и выбор погружного насоса. Вне зависимости от условий они могут пробурить скважины за один день. Кроме того, монтируют колонны из скважинных труб, соединяя их со зданием и делаем герметичный кожух.

Поиск грунтовых вод

Комплексное гидрогеологическое обслуживание пробуренных скважин выполняют гидрогеологи с большим опытом и соответствующей квалификацией. Перед бурением скважины анализируют архивные материалы: геологические карты, гидрогеологические карты и профили архивных скважин.

Отдельные слои почвы обычно не опадают регулярно и непрерывно, они могут изменить свою толщину или полностью исчезнуть. Часто гидрогеологу сложно четко указать местоположение скважины. Кроме того, геофизические методы и радиэстезия позволяют только определить место с более высокой вероятностью присутствия воды и никогда не гарантируют попадание в водоносный горизонт. Чтобы снизить риск бурения скважины, мы всегда пробуриваем пробную скважину перед бурением. По его результатам подбираем подходящую структуру фильтра и колонны скважинных труб. Стоимость пробивки скважины при положительном результате включена в стоимость скважины.

Бурение скважин

В случае положительного результата бурения малогабаритной установкой пробной скважины приступают к установке скважины. Бурение производится традиционным ударно-ударным способом без применения скруббера в стальных обсадных трубах диаметром 168 мм. После достижения заданной глубины бурения в обсадные трубы устанавливают колонну пластиковых скважинных труб. Колонна скважины состоит из трех секций - трубы субфильтра, в которой осадки проходят через фильтр, фильтра с прорезями, обернутого правильно подобранной нейлоновой сеткой скважины, и трубы сверхфильтра, ведущей к поверхности земли. После установки скважинных труб обсадные трубы снимаются с проема.

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