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Спорт

Нижегородские спортсменки завоевали на чемпионате Европы по художественной гимнастике 9 медалей

15 июня 2021 14:55  [42] Спорт

Фото: министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьёва

В болгарской Варне с 9 по 13 июня 2021 года состоялся чемпионат Европы по художественной гимнастике. Представляющие Нижегородскую область сёстры Аверины и Анастасия Максимова в общей сложности завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Об этом рассказали в региональном министерстве спорта.

В частности, Дина и Арина Аверины в индивидуальных упражнениях "взяли" четыре золотые медали из пяти: Дина выиграла в упражнениях с обручем, мячом и лентой, а Арина – в индивидуальном многоборье. Кроме того, Дина Аверина завоевала серебро в упражнениях с булавами и бронзу в многоборье, Арина же стала бронзовой призеркой в упражнениях с лентой. Также сёстры Аверины завоевали золото в командном зачёте.

Нижегородка Анастасия Максимова в составе национальной команды стала чемпионкой Европы в групповом многоборье. Также на её счету золото в командном зачёте и серебро в упражнениях с пятью мячами.

В минспорта отметили, что всего сборная России завоевала 10 медалей: шесть золотых, две серебряные и две бронзовые награды.

По итогам чемпионата Дина Аверина стала десятикратной чемпионкой Европы, а Арина - девятикратной.

Ранее, на этапе кубка мира по художественной гимнастике, который прошел с 28 по 30 мая 2021 года в Италии, Дина и Арина Аверины завоевали десять медалей. Отмечается, что суммарно сестры завоевали две медали в личном многоборье и восемь - в индивидуальных упражнениях.

Напомним, в конце 2020 года в Нижнем Новгороде прошла церемония награждения главной нижегородской спортивной премии "Лучшие в спорте". По итогам открытого онлайн-голосования лучшей спортсменкой года признана Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Дина Аверина.

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Теги:
Гимнастика Спорт Чемпионат
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