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Общество

Нижегородцы рассказали, почему ждут открытия парка "Швейцария"

15 июня 2021 15:32  [118] Общество

Нижегородцы рассказали, почему ждут открытия парка "Швейцария".

Своим мыслями и ожиданиям жители города поделились со специалистами "Научно-исследовательского Института проблем социального управления".

Отмечается, что в сентябре в самом начале работ по благоустройству парка специалисты ведомства уже провели опрос горожан на предмет их ожиданий от реконструкции крупнейшего нижегородского парка. Тогда, 70% ответили, что парк должен быть благоустроен и обновлен.

Сейчас же в предверии скорого открытия парка нижегородцам был задан другой вопрос - ждут ли горожане его открытия и почему.

Что ответили жители города - смотрите в видео.

Напомним, что парк "Швейцария" откроется для горожан в августе 2021 года.

В парке меняют дорожки и освещение, устанавливают павильоны с различным функционалом – спортивным, культурным, игровым, реставрируют ограду.

 

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Теги:
Парк Швейцария Парки
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