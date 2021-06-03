Нижегородцы рассказали, почему ждут открытия парка "Швейцария" Общество

Нижегородцы рассказали, почему ждут открытия парка "Швейцария".

Своим мыслями и ожиданиям жители города поделились со специалистами "Научно-исследовательского Института проблем социального управления".

Отмечается, что в сентябре в самом начале работ по благоустройству парка специалисты ведомства уже провели опрос горожан на предмет их ожиданий от реконструкции крупнейшего нижегородского парка. Тогда, 70% ответили, что парк должен быть благоустроен и обновлен.

Сейчас же в предверии скорого открытия парка нижегородцам был задан другой вопрос - ждут ли горожане его открытия и почему.

Что ответили жители города - смотрите в видео.

Напомним, что парк "Швейцария" откроется для горожан в августе 2021 года.

В парке меняют дорожки и освещение, устанавливают павильоны с различным функционалом – спортивным, культурным, игровым, реставрируют ограду.