Керамические виниры: голливудская улыбка доступна не только звездам

Идеально красивые зубы от природы даны не всем, а даже если изначально они были в хорошем состоянии, со временем могут появляться пигментные пятна, сколы, трещины, изменяться цвет или тон пломб. Кроме того, они могут быть неодинаковыми по форме коронковой части, высоте, иметь чересчур большие межзубные пространства, небольшую кривизну. Замаскировать все эти дефекты и сделать улыбку привлекательной могут керамические виниры на зубы.

Изготавливаются такие конструкции и из других материалов, но тот, о котором идет речь, является самым долговечным, практичным, надежным. Есть у него и масса других преимуществ.

Керамические виниры – особенности и преимущества изделий

Они представляют собой накладки на зубы толщиной в 2-3 мм, которые прочно фиксируются на передней части, чтобы повысить их эстетичность. Стоит учитывать, что применяются они для фронтальных единиц ряда, расположенных в зоне улыбки.

В список достоинств таких конструкций также входят:

многофункциональность. Помимо того, что благодаря им удается скрыть такие дефекты, как неправильная форма коронок, стертость, трещины, сколы, изменение цвета, значительное межзубное расстояние, они выполняют еще и защитную функцию. Керамические виниры не дают распространяться тем проблемам, которые привели к дефектам зубов, привести к их разрушению;

эстетичность. Именно ради нее во многих случаях и применяются такие конструкции. Они подбираются под цвет родных единиц ряда, поэтому отличить первые от вторых практически невозможно. Если правильно подобрать тон, уровень прозрачности, керамические виниры будут смотреться естественно;

долговечность. Такие накладки прослужат долго, будучи прочными, имея высокий уровень твердости. Кроме того, в течение всего срока эксплуатации они не потемнеют, не деформируются, не отколются, если правильно ухаживать за ротовой полостью. Керамические виниры прочно фиксируются на зубах, поэтому носить их можно долгие годы. Правда, для этого процедуру установки должен проводить опытный стоматолог. Даже если по какой-либо причине отслоение и произойдет, вернуть их на место не составит труда;

возможность прогнозирования результата. Перед тем как установить керамические виниры, посетитель клиники может примерить тестовые варианты, а при необходимости специалист внесет коррективы. При таком подходе пациент получает идеальные накладки, носить которые ему будет удобно, а эффект принесет эстетическое наслаждение.

В составе керамики отсутствуют токсичные элементы, что обеспечивает ее безопасность для организма человека, гипоаллергенность.

Керамические виниры тоже нуждаются в правильной гигиене, но они менее склонны к появлению отложений, налета на них.

Преимуществом таких конструкций является и то, что они достаточно быстро изготавливаются. Но все достоинства накладок станут реальностью только в случае, если обратиться к хорошему специалисту.

Керамические виниры в клинике «Кристалл»

Современная стоматология немалое внимание уделяет эстетичности улыбки, и многие технологии, методы, конструкции разрабатываются прежде всего с целью ее достижения. В хорошем учреждении пациент всегда может получить услуги с их применением, и данная стоматология входит в список таковых.

Специалисты клиники «Кристалл» знают, что красивая улыбка делает человека более уверенным в себе, дарит ему отличное настроение.

Источник: сайт stomatkristall.ruИдеально красивые зубы от природы даны не всем, а даже если изначально они были в хорошем состоянии, со временем могут появляться пигментные пятна, сколы, трещины, изменяться цвет или тон пломб.