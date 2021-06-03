Керамические виниры: голливудская улыбка доступна не только звездам

Идеально красивые зубы от природы даны не всем, а даже если изначально они были в хорошем состоянии, со временем могут появляться пигментные пятна, сколы, трещины, изменяться цвет или тон пломб. Кроме того, они могут быть неодинаковыми по форме коронковой части, высоте, иметь чересчур большие межзубные пространства, небольшую кривизну. Замаскировать все эти дефекты и сделать улыбку привлекательной могут керамические виниры на зубы.
Изготавливаются такие конструкции и из других материалов, но тот, о котором идет речь, является самым долговечным, практичным, надежным. Есть у него и масса других преимуществ.
Они представляют собой накладки на зубы толщиной в 2-3 мм, которые прочно фиксируются на передней части, чтобы повысить их эстетичность. Стоит учитывать, что применяются они для фронтальных единиц ряда, расположенных в зоне улыбки.
В список достоинств таких конструкций также входят:
В составе керамики отсутствуют токсичные элементы, что обеспечивает ее безопасность для организма человека, гипоаллергенность.
Керамические виниры тоже нуждаются в правильной гигиене, но они менее склонны к появлению отложений, налета на них.
Преимуществом таких конструкций является и то, что они достаточно быстро изготавливаются. Но все достоинства накладок станут реальностью только в случае, если обратиться к хорошему специалисту.
Современная стоматология немалое внимание уделяет эстетичности улыбки, и многие технологии, методы, конструкции разрабатываются прежде всего с целью ее достижения. В хорошем учреждении пациент всегда может получить услуги с их применением, и данная стоматология входит в список таковых.
Специалисты клиники «Кристалл» знают, что красивая улыбка делает человека более уверенным в себе, дарит ему отличное настроение.
Источник: сайт stomatkristall.ruИдеально красивые зубы от природы даны не всем, а даже если изначально они были в хорошем состоянии, со временем могут появляться пигментные пятна, сколы, трещины, изменяться цвет или тон пломб.
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