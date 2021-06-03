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Сомнительные финансовые брокеры

15 июня 2021 15:57  [59]

В Интернете очень много мошеннических предложений. Не каждый брокер, у которого есть собственный сайт, обязательно честно работает. Чтобы вы не попали в ловушку и не потеряли деньги из-за мошенников, на данный момент мы собрали наиболее важные признаки мошенничества. С помощью сайта Obman Broker вы можете разобраться с обманщиком-брокером.

Внесите деньги и продолжайте вносить деньги - в конечном итоге каждая мошенническая афера со стороны сомнительных онлайн-брокеров сводится к этому. Используются различные методы, чтобы клиенты переводили все больше и больше денег на клиринговый счет.

Биткоин привлекает внимание средств массовой информации и символически распространяется для получения прибыльных возможностей. Все большее число так называемых торговых платформ используют этот потенциал и используют неопытность с продуктами рынка капитала для мошеннической торговли.

Сетка мошенников

Клиентов привлекают низкие суммы для входа, а быстрая прибыль дает хорошее первое чувство, когда дело доходит до ожидаемой прибыли. Срочные звонки от "личных брокеров" провайдера делают все остальное, чтобы инвесторы вложили больше денег, чем они должны. В конце концов, по словам брокера колл-центра, первые инвестиции принесли хорошую прибыль. Однако после следующего депозита дела на фондовом рынке внезапно перестают идти так хорошо. В следующий раз, когда они позвонят, они скажут, что вы можете компенсировать убытки, только если вы сейчас инвестируете еще больше. За этими и подобными сетками часто следят в течение длительного периода времени.

Как работают мошеннические онлайн-брокеры

Чтобы привлечь инвесторов для своего сомнительного бизнеса, сомнительные онлайн-брокеры заманивают в Интернет реальные торговые платформы с высокой прибылью. В основном предлагаются инвестиции в бинарные опционы, CFD и криптовалюты. Следователи сообщают, что мошенники используют специальное программное обеспечение для "правдоподобной фальсификации активной торговли" и повышения цен. Деньги клиентов обычно не вкладываются, а используются для собственных целей.

Торговые онлайн-платформы снова быстро закрываются и больше не доступны. Операторов сложно идентифицировать. Адреса компаний относятся к известным адресам почтовых ящиков в сомнительных финансовых центрах. Имена действующих лиц обычно вымышлены, а номера телефонов генерируются электронным способом.


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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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