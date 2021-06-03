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Экс-тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев стал послом 800-летия. Об этом пишет pravda-nn.
Согласно информации, 15 июня в Нижегородском областном информационном центре ему были вручены памятный диплом и значок "Посол 800".
В церемонии также приняла участие заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина.
"Для меня большая честь представлять интересы своего любимого города по всему миру. Последние два года я находился с семьёй в Испании, и могу сказать, что Нижний Новгород за это время сильно изменился в лучшую сторону. Приятно отметить, что городу регулярно доверяют проведение крупных спортивных мероприятий, и я горжусь, что у нас большое количество талантливых атлетов, прославляющих нижегородскую землю", - сказал Дмитрий Черышев.
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