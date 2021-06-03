"Нижегородская и Белгородская области – лидеры по внедрению бережливых практик", - Евгений Люлин Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 15 июня встретился с председателем Белгородской областной думы Ольгой Павловой. Об этом сообщила пресс-служба ЗСНО.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя регионального парламента Ольга Щетинина и представители аппаратов представительных органов государственной власти.

Встреча была приурочена к защите проектов, направленных на повышение эффективности деятельности Законодательного собрания Нижегородской области в рамках Всероссийского форума "Производительность 360". Визит представителей Белгородской думы в Нижний Новгород стал ответным шагом после участия делегации ЗСНО в межрегиональном форуме бережливых технологий "Lean Персона" в Белгороде.

Для делегации Белгородской думы была проведена экскурсия по зданию регионального парламента Нижегородской области, после которой состоялась личная встреча делегатов с председателем Законодательного собрания Евгением Люлиным.

Основной темой повестки стал обмен бережливыми практиками для повышения эффективности работы аппарата и депутатского корпуса. Также участники встречи обсудили проблемы и перспективы законотворческой деятельности регионов.

"Нижегородская и Белгородская области – лидеры по внедрению бережливых практик! Мы начали внедрять бережливые технологии в Законодательном собрании еще в ноябре прошлого года. У нас уже создан целый ряд групп, которые занимаются реализацией нескольких проектов по самым разным направлениям, некоторые результаты сегодня были представлены в ходе презентации. Я хочу сказать большое спасибо коллегам, которые сами прониклись бережливыми принципами, прошли процесс обучения и теперь защищают свои проекты, чтобы сделать нашу совместную работу еще более продуктивной, а также коллегам из Белгородской думы, которые активно участвуют в обмене полезными практиками и технологиями", - отметил Евгений Люлин.

"Нам интересно наблюдать, какие шаги делает Нижегородская область в развитии как бережливого производства, так и различных областей социально-экономической сферы региона. По итогам презентации проектов мы видим – нам действительно есть, что взять на вооружение! И очень важно, что Законодательное собрание участвует в подобных открытых мероприятиях по обмену опытом, потому что они способствуют развитию наших регионов", - подчеркнула Ольга Павлова.