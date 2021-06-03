Депутаты Думы Нижнего Новгорода остались недовольны работой регоператора Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии остались недовольны работой регионального оператора в части вывоза крупногабаритного мусора в городе. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания 15 июня 2021 года.



Депутаты обсудили вопрос вывоза мусора и пришли к выводу, что во всех районах Нижнего Новгорода регистрируются нарушения.

"Ситуация в городе достаточно сложная. Во дворах, особенно в частном секторе, все завалено мусором. Мы должны определиться, когда мы наведем порядок в городе, и кто за это отвечает. Нужно определить причины. Приближается юбилей, а у нас все заросло грязью, а сейчас - еще и бурьяном. Такая неприглядная картина складывается", - отметил депутат Николай Сатаев.



Как рассказал директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин, главы районов подтверждают наличие фактов переполнения контейнерных площадок.



Представитель регионального оператора "Нижэкология НН" Екатерина Рогалева заявила, что крупногабаритный мусор в городе вывозится даже чаще, чем положено. По требованиям СанПин это должно происходить раз в семь дней. По словам Екатерины Рогалевой, в Нижнем Новгороде мусор вывозят раз в три дня.



Появление жалоб она связала с тем, что нижегородцы часто выкидывают шины или ветки, на уборку которых затрачивается много времени. Отсюда - несоблюдение сроков.



Депутаты остались недовольны таким объяснением и попросили регоператора предоставить подробные данные о графике уборки контейнерных площадок. При этом они выразили готовность сотрудничать для улучшения ситуации. В противном случае, депутаты не исключили возможность способствовать расторжению контракта с действующим регоператором.



В ходе заседания депутат Марк Фельдман посоветовал региональному оператору больше прислушиваться к жалобам жителей и, возможно, даже использовать технику "тайного покупателя", который будет мониторить состояние контейнерной площадки.



За вывозом крупногабаритного мусора предлагается следить и жителям. Денис Скалкин заявил о готовности департамента жилья и инженерной инфраструктуры аккумулировать обращения жителей и направлять в министерство экологии Нижегородской области.

Депутаты приняли решение создать рабочую группу с привлечением юристов и общественности, чтобы решить возникающие вопросы.