ФСБ задержала начальника отдела АО "Судостроительный завод "Волга" за получением взятки Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали начальника отдела АО "Судостроительный завод "Волга" за получением взятки. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, сотрудники управления по Нижегородской области задержали с поличным начальника отдела компании за получение взятки в размере 152 тысяч рублей.

В настоящее время данная компания выполняет госзаказ на строительство военного корабля для нужд ВМФ России. Для выполнения ряда работ компанией привлекались субподрядчики.

За приемку и проверку качества выполненных субподрядчиком работ, а также за продолжение с указанной организацией дальнейших договорных отношений задержанный мужчина потребовал от ее руководителя денежные средства.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере".