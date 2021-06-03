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Рено Логан Степвей: бюджетный седан с элементами кроссовера

16 июня 2021 11:23  [82]

В последнее время в линейке автопроизводителей стали появляться гибриды обычных городских авто с внедорожниками. Так на рынке образовалась целая группа различных "кросс-хэтчей" и "кросс-седанов". Renault Logan Stepway относится как раз ко второму типу – этот приподнятый седан давно можно купить у любого официального дилера Рено в Москве. Чем же отличается "внедорожная" версия Логан от обычной?

Слегка кроссовер

Случившаяся метаморфоза действительно придала бюджетному седану некоторые внедорожные качества. Клиренс автомобиля увеличился до 195 мм, правда это касается только версий с классическими "автоматом" и "механикой". Модификация с бесступенчатым вариатором CVT оказалась заметно ниже – у нее дорожный просвет всего 178 мм. Все дело в картере трансмиссии – это самая нижняя точка в автомобиле с CVT, и именно от нее рассчитывается клиренс.

Внешне Рено Логан Степвей выглядит массивнее базовой версии. Это заслуга не только увеличенного дорожного просвета, но и крупных колесных арок, защищенных от веток и камней практичным, устойчивым к царапинам пластиком. На неровностях кросс-седан чувствует себя вальяжнее обычного Логан: крены больше, раскачка сильнее, реакция на повороты руля – чуть медленнее. С другой стороны подвеска авто отлично сглаживает ямы и практически не пробивается.

Две версии на выбор

Во внедорожном исполнении купить Рено Логан у официального дилера можно в двух базовых комплектациях:

  • Stepway Life – оснащена светодиодными дневными ходовыми огнями, центральной консолью с 12-вольтовой розеткой, подогревом передних сидений и наружных зеркал. Версия действительно бюджетная, поскольку даже кондиционер здесь – всего лишь опция.
  • Stepway Drive – оснащена климат-контролем, боковыми подушками безопасности, мультимедийным комплексом с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Комплектации и цены Рено Логан Степвей 2021 года не слишком разнятся, поскольку линейка двигателей и коробок передач у них идентичны. Разница только одна – версия Drive лишена откровенно слабого 1,6-литрового двигателя мощностью 82 л. с. В остальном техническое оснащение обеих автомобилей практически одинаковое.

Чуть больше стиля, пожалуйста

Мало кто знает, но у кросс-седана Logan Stepway есть специальная городская модификация с приставкой City. На ней стоит только одна комбинация мотора и трансмиссии: 1,6-литровый двигатель мощностью 113 л.с. и вариатор CVT X-Tronic. Ключевые отличия – во внешности. Городская версия получила центральные стойки с логотипом City, черные глянцевые зеркала и оригинальные двухцветные диски. Внутри эта версия также отличается от базовых, прежде всего обивкой сидений со стильной прострочкой и глянцевой фактурой интерьера TWIST. Изменений немного, но они несколько скрывают торчащую изо всех щелей бюджетную природу седана.

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