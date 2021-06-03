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Общество

Нижегородские предприятия обязали перевести работников на "удаленку"

16 июня 2021 16:36  [68] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские работодатели должны перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно. Соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Такое требование объявлено на период с 21 июня по 21 июля 2021 года.

Речь идет о категории сотрудников, чье непосредственное присутствие на рабочем месте "не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования хозяйствующего субъекта". При этом перевод на дистанционную работу должен затронуть не менее 30% коллектива.

"В прошлом году переход на удаленную работу позволил сохранить деятельность подавляющего большинства организаций. Мера оказалась эффективной для того, чтобы приостановить распространение заболевания. Сейчас мы видим, что чаще заболевают молодые люди, и коронавирус протекает у них непросто. Прошу всех работодателей и сотрудников максимально ответственно отнесись к ситуации!" - сказал Глеб Никитин.

Списки работников, переведенных на дистанционный режим, организации должны размещать в личном кабинете на сервисе "Карта жителя Нижегородской области".

Данное требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, органы государственной власти и местного самоуправления, медицинские и аптечные организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы, и ряд других.

Также изменениями в указ устанавливается необходимость для работодателей усилить контроль за проведением дезинфекции зданий и помещений, а также оборудования и салонов транспортных средств.

В организациях со среднесписочной численностью работников свыше 300 человек нужно обеспечить распределение времени начала рабочего дня, его окончания, перерывов на обед при условии деления как минимум на три равномерные группы сотрудников с обеспечением временного интервала не менее 45 минут.

Также вводится запрет на командирование за пределы Нижегородской области работников, не имеющих сертификатов профилактической прививки от COVID-19 либо справок о результатах исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия – не более 60 дней).

Работодатели должны перевести беременных женщин в дистанционный режим по инициативе организации по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации, на период до 31 июля 2021 года.

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Теги:
Коронавирус Правительство Нижегородской области
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