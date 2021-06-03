Новые ограничения для работающих с детьми нижегородцев введены из-за COVID-19 Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новые ограничения для жителей Нижегородской области, работающих с детьми, введены из-за COVID-19. Соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Речь идет о сотрудниках дошкольных образовательных организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления, детских игровых комнат, аттракционов и иных объектов для отдыха и развлечений.

Их руководители теперь должны будут допускать до работы только вакцинированных от коронавируса или имеющих антитела (срок действия справки – не более 60 дней) сотрудников. Также разрешением на работу будут считаться справки об отрицательных результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР сроком действия не более трех дней.

"К сожалению, заметной становится тенденция, когда коронавирус непросто протекает даже у самых юных пациентов. Сотрудникам образовательных организаций и родителям необходимо крайне внимательно отнестись к этому и приложить все усилия, чтобы максимально обезопасить детей от заражения. Стабильная деятельность организаций, работающих с детьми, крайне важна для нас всех", - сказал Глеб Никитин.

Изменения вступают в силу 18 июня 2021 года.