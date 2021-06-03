4 преимущества прерывания запоя в условиях стационара

Существует три основных способа прерывания алкогольного запоя. Первый способ — воспользоваться так называемыми "народными советами". Это опасная практика, зачастую оборачивающаяся множественными проблемами со здоровьем, а потому и обсуждать её не следует. Способ №2 — вызвать нарколога на дом, который поставит больному капельницу от алкоголя и за 2-3 часа приведёт его в норму.

Наконец третий способ — это вывод из запоя в стационаре наркологической клиники. Реальная практика такова, что пациенты почти всегда категорически отказываются от стационарной терапии, хотя она обладает массой достоинств, которые отсутствуют у прерывания запоя в домашних условиях. Какие преимущества несёт больному лечение в наркоклинике — разбору этой темы и посвящается дальнейший разговор.

1. Качественная детоксикация

Выведение метаболитов этанола является важным этапом прерывания алкогольного запоя. Когда эта процедура выполняется на дому, врач ставит пациенту 1-2 капельницы, после чего уезжает, сделав предписания по дальнейшему лечению — которые, как общеизвестно, почти никто никогда не выполняет.

Совершенно другое дело, когда лечение проводят в стационаре. Здесь больному могут поставить столько капельниц, сколько это требуется исходя из тяжести его состояния. Кроме того, ускорить детоксикацию можно и аппаратными методами — например, проведением плазмафереза (очистки плазмы крови, где аккумулируются все токсичные вещества).

2. Лечение осложнений

Очень редкий запой не сказывается отрицательным образом на деятельности таких внутренних органов, как желудок, печень, почки, сердце и головной мозг. По сути, после 5-7 дней беспросветного пьянства, человек оказывается на грани инсульта, инфаркта, цирроза и ещё доброго десятка других опасных состояний.

В теории, лечить последствия запоя можно и на дому, но, как было сказано выше, мало кто подходит к этому процессу ответственно и системно. Именно поэтому больным с признаками расстройств со стороны перечисленных органов настоятельно рекомендуется полежать в стационаре, чтобы не позволить острому состоянию перейти в хроническое.

3. Восстановительный отдых

Алкогольный запой, по сути своей, является отравлением, после которого организму требуется полноценное восстановление. Выход на работу сразу после недельного "штопора" вызовет перегрузку, которая непременно скажется на общем состоянии больного. А вот если полежать 3-5 дней в стационаре, чтобы отоспаться и отдохнуть, то отсроченных проблем со здоровьем можно не опасаться.

4. Время подумать

Наконец, последнее и одновременно главное преимущество стационара — человек получает достаточно свободного времени, чтобы обдумать, в какой момент своей жизни он "докатился" до запоев и, быть может, попросить лечащего врача провести кодирование, чтобы больше никогда не становится пациентом наркологических клиник.

Пару слов о недостатках

По сути, вывод из запоя в стационаре имеет только один, достаточно условный "недостаток" — в частных клиниках такая услуга стоит дороже, чем выезд нарколога на дом. Но если говорить о восстановлении собственного здоровья, которое абсолютно бесценно, то в данном случае вопрос экономии выглядит и не уместным, и даже неразумным.

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