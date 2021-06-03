Фестиваль уличного искусства "Место" вновь пройдет в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Работа художников из Рязани и Ангарска Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Фестиваль уличного искусства "Место" вновь пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в мероприятии примут участие десятки уличных художников из российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Севастополя и других городов, а также из зарубежных стран. Среди них: Wuper Kec из Сербии, NDZW из Австрии, Дмитрий Каштальян из Белоруссии, Тандем Aifo из Израиля. Около 20 участников – это нижегородские стрит-арт артисты.

В период с 17 по 20 июня они украсят своими работами фасады зданий города. По завершении фестиваля в столице ПФО появятся 40 новых работ уличного искусства.

Отмечается, что на создание некоторых муралов требуется больше четырех дней, предусмотренных фестивалем. Поэтому художники приезжают заранее, чтобы успеть завершить все работы вовремя. К примеру, на улице Совнаркомовской, 30 практически закончен стрит-арта Дмитрия Каштальяна, который вдохновлялся "Алисой в стране чудес". Работа над колоннами метромоста на Московском шоссе, 12 также практически окончена.

Нижегородцы приглашаются к просмотру процесса создания рисунка. Подробную программу можно посмотреть в официальном аккаунте фестиваля в социальных сетях.