"Иннопрактика" и ФосАгро договорились о реализации образовательных проектов в АПК

В рамках ПМЭФ, состоявшегося в мае 2021 г., негосударственный институт развития "Иннопрактика" и ФосАгро, лидер в производстве фосфоросодержащих удобрений, подписали меморандум о совместной работе в направлении развития агробиотехнологий в отечественном АПК и трансформации сельскохозяйственного образования.

Данный документ расширяет и дополняет заключенное в 2019 г. соглашение о сотрудничестве между "Иннопрактикой" и российским химическим холдингом. Ранее, в рамках проекта "Иннагро", запущенного "Иннопрактикой", на площадках ФосАгро проходили испытания биопрепаратов российского производства. По итогам первого этапа тестирования был отмечен рост урожайности и повышение устойчивости растений к стресс-факторам окружающей среды. В 2021 г. ФосАгро продолжит участие в программе исследования отечественных биопрепаратов.

Второй важный аспект сотрудничества ФосАгро и "Иннопрактики" - это развитие аграрного образования в России. В рамках этого направления в одной из школ Воронежской области был создан специализированный агрокласс, предназначенный для профориентации старшеклассников. В настоящее время в России формируется тенденция на развитие "зеленых" агротехнологий, поэтому образовательные программы, поддерживаемые компаниями, направлены на изучение проблем рационального использования природных ресурсов и экологизацию сельского хозяйства.

"Иннопрактика" - компания, которая поддерживает проекты, цель которых - содействовать преумножению такого важного ресурса экономического роста, как человеческий капитал. Под брендом "Иннопрактика" в настоящее время работают две организации Центр национального интеллектуального резерва (ЦНИР) МГУ и Фонд НИР ("Национальное интеллектуальное развитие").

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