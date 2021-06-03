Еще один шаг навстречу экологической безопасности

Одно из крупнейших
На верхнюю часть упомянутой башни была построена очистная установка, которая значительно повысит экологическую безопасность на объекте. В процессе производства она улавливает переработанную пыль, предотвращая ее попадание в слои атмосферы. Таким образом более 93 процентов химических выбросов будет собираться в очистном сооружении. Помимо экологического, от переработки карбамида есть и экономическое влияние: его компоненты будут задействованы в следующей цепочке производства.
Новая очистная установка, которую химическое предприятие "Тольяттиазот" возводит с 2018 года, станет очередным шагом к продуманному и устойчивому развитию промышленности. В процессе переработки отходов она позволит на 70 процентов повысить производство востребованного карбамида. Таким образом, у компании появится дополнительный доход, и соответственно, увеличатся налоговые отчисления в бюджетную систему страны. Также обновленная производственная цепочка карбамида задействует меньшее количество транзита аммиака – продукта, поставляемого из Украины, тем самым увеличив безопасность и снизив основные расходы.
Возведенная очистная установка позволила нанять на работу жителей Тольятти, занятых в строительстве. После запуска объекта планируется нанять более 80 высококвалифицированных сотрудников: операторов установки и обслуживающий персонал. За счет современных технологий сбора и переработки пыли карбамида агрегат не ухудшает экологическую обстановку в Тольятти, что особенно важно для жителей промышленного города. Кроме того, возведение третьей башни "Тольяттиазот" с очисткой установкой снизит до минимума выбросы парниковых газов, так как диоксид углерода входит в цепочку производства карбамида. Тем самым компания поможет государству решить задачу по снижению вредных химических выбросов, которую поставил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Строительство очистной установки – не единственный успешный пример продуманного подхода "Тольяттиазот" к снижению вредных химических выбросов. Компания ежегодно инвестирует большие ресурсы в крупные природоохранные проекты. В 2020 году на это направление было выделено более 300 миллионов рублей. Все сотрудники и руководящий состав "Тольяттиазот" проживают в окрестностях города, поэтому на его территории регулярно проводятся мероприятия по возобновлению биологических ресурсов и по улучшению экологического состояния окружающей среды. Озеленяется территория, приживаются саженцы в городских лесах, проводятся субботники и эковелопробеги. В этих акциях участвуют многие работники химического предприятия "Тольяттиазот".
Снижение негативного воздействия на природу и атмосферу во время производственной деятельности – приоритетная задача ТОАЗ. За 2020 год компания в 2 раза уменьшила химические выбросы по сравнению с 2019 годом. За последние 5 лет предприятие увеличило долю переработки выделяемых отходов до 75 %.
В рамках государственной программы по развитию (модернизации) химических производств, на которую было выделено более 51 миллиарда рублей, компанией "Тольяттиазот" повышается экологическая безопасность, увеличивается продуктивность и надежность предприятия. Благодаря этой программе развития ТОАЗ снизил потребление газа на единицу продукции. Например, на возведенной третьей башне удалось уменьшить расходные коэффициенты газа на тонну продукции почти на 8 %.
Такой разумный подход не остался незамеченным экспертным сообществом – ТОАЗ находится на третьей строчке среди химических производств в различных ESG-рейтингах. Высокая оценка экологических и социальных рисков бизнеса позволяет руководству "Тольяттиазот" быть уверенным в будущем компании.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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