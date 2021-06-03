Еще один шаг навстречу экологической безопасности

Одно из крупнейших предприятий химической промышленности России – "Тольяттиазот" , в конце прошлого года закончило возведение грануляционной башни для третьего агрегата карбамида. Это сооружение является одним из важнейших инвестиционных проектов химического производства РФ.

На верхнюю часть упомянутой башни была построена очистная установка, которая значительно повысит экологическую безопасность на объекте. В процессе производства она улавливает переработанную пыль, предотвращая ее попадание в слои атмосферы. Таким образом более 93 процентов химических выбросов будет собираться в очистном сооружении. Помимо экологического, от переработки карбамида есть и экономическое влияние: его компоненты будут задействованы в следующей цепочке производства.

Новая очистная установка, которую химическое предприятие "Тольяттиазот" возводит с 2018 года, станет очередным шагом к продуманному и устойчивому развитию промышленности. В процессе переработки отходов она позволит на 70 процентов повысить производство востребованного карбамида. Таким образом, у компании появится дополнительный доход, и соответственно, увеличатся налоговые отчисления в бюджетную систему страны. Также обновленная производственная цепочка карбамида задействует меньшее количество транзита аммиака – продукта, поставляемого из Украины, тем самым увеличив безопасность и снизив основные расходы.

Возведенная очистная установка позволила нанять на работу жителей Тольятти, занятых в строительстве. После запуска объекта планируется нанять более 80 высококвалифицированных сотрудников: операторов установки и обслуживающий персонал. За счет современных технологий сбора и переработки пыли карбамида агрегат не ухудшает экологическую обстановку в Тольятти, что особенно важно для жителей промышленного города. Кроме того, возведение третьей башни "Тольяттиазот" с очисткой установкой снизит до минимума выбросы парниковых газов, так как диоксид углерода входит в цепочку производства карбамида. Тем самым компания поможет государству решить задачу по снижению вредных химических выбросов, которую поставил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Строительство очистной установки – не единственный успешный пример продуманного подхода "Тольяттиазот" к снижению вредных химических выбросов. Компания ежегодно инвестирует большие ресурсы в крупные природоохранные проекты. В 2020 году на это направление было выделено более 300 миллионов рублей. Все сотрудники и руководящий состав "Тольяттиазот" проживают в окрестностях города, поэтому на его территории регулярно проводятся мероприятия по возобновлению биологических ресурсов и по улучшению экологического состояния окружающей среды. Озеленяется территория, приживаются саженцы в городских лесах, проводятся субботники и эковелопробеги. В этих акциях участвуют многие работники химического предприятия "Тольяттиазот".

Снижение негативного воздействия на природу и атмосферу во время производственной деятельности – приоритетная задача ТОАЗ. За 2020 год компания в 2 раза уменьшила химические выбросы по сравнению с 2019 годом. За последние 5 лет предприятие увеличило долю переработки выделяемых отходов до 75 %.

В рамках государственной программы по развитию (модернизации) химических производств, на которую было выделено более 51 миллиарда рублей, компанией "Тольяттиазот" повышается экологическая безопасность, увеличивается продуктивность и надежность предприятия. Благодаря этой программе развития ТОАЗ снизил потребление газа на единицу продукции. Например, на возведенной третьей башне удалось уменьшить расходные коэффициенты газа на тонну продукции почти на 8 %.

Такой разумный подход не остался незамеченным экспертным сообществом – ТОАЗ находится на третьей строчке среди химических производств в различных ESG-рейтингах. Высокая оценка экологических и социальных рисков бизнеса позволяет руководству "Тольяттиазот" быть уверенным в будущем компании.

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