Как доставить груз в Грузию?

В Грузию из России экспортируются разнообразные товары, перевозятся разнообразные грузы, включая сборные и крупногабаритные. Лучше всего для этого воспользоваться услугами проверенной транспортной компании, чтобы доставка грузов в Грузию осуществилась профессионалами на подходящем транспорте.

В первую очередь, необходимо определить, какой вид транспорта выбрать для перевозки тех или иных товаров или вещей. Внушительный объем груза возможно перевезти только с помощью еврофуры. В рефрижераторных, изометрических, тентовых отсеках помещается большое количество всевозможных строительных материалов, объемного и тяжелого оборудования и прочих объектов.

С помощью специальных полуприцепов в Грузию со всех уголков страны транспортируют нестандартные тяжеловесные грузы. Специализированные низкорамные тралы перевозят негабаритное промышленное оборудование. Внушительный перечень товаров вмещается в обычные грузовики. С помощью морского транспорта в контейнерах грузы доставляются в порт Батуми и Поти. Транспортировать при необходимости можно и с помощью железнодорожного транспорта. При заключении договора с заказчиком обговариваются все условия и выбирается самый надежный, экономный и быстрый вид транспорта.

Для максимально оперативной доставки используется авиаперевозки. Они востребованы для перевозок срочных бандеролей и посылок.

Сотрудничая с надежной логистической компанией, клиенты получают полный спектр услуг по доставке, хранению, погрузке/разгрузке, оформлению товаро-транспортных накладных, прохождению таможни, страхованию. При необходимости предоставляются консолидированные склады по ходу следования груза. С помощью современных средств связи на всем пути до грузополучателя контролируется процесс доставки. Она осуществляется во многие города Грузии, включая Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Тбилиси. Перед отправлением фуры или другого транспорта разрабатывается оптимальная логистическая схема для определенного маршрута и груза. Успешно проходится пограничный контроль, оформляется вся необходимая сопроводительная документация. Компания-транспортировщик несет полную ответственность за сохранность груза и его целостность и возмещает ущерб, если что-либо случилось. Он отправляется в Грузию с любой точки России и быстро доставляется в любой район Грузии без задержек в пути и форс-мажорных обстоятельств.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.