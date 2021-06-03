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Пенсионерка погибла под колесами Iveco в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла 16 июня в 16:20 пр. Ленина, 33 в Нижнем Новгороде.
40-летний водитель фургона Iveco сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП смертельное ранение получила 85-летняя женщина.
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