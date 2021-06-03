Пенсионерка погибла под колесами Iveco в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пенсионерка погибла под колесами Iveco в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 16 июня в 16:20 пр. Ленина, 33 в Нижнем Новгороде.

40-летний водитель фургона Iveco сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП смертельное ранение получила 85-летняя женщина.