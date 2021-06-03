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Анонсы событий для СМИ на 17 июня 2021 года
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Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами Iveco в Нижнем Новгороде

17 июня 2021 09:26  [43] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пенсионерка погибла под колесами Iveco в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 16 июня в 16:20 пр. Ленина, 33 в Нижнем Новгороде.

40-летний водитель фургона Iveco сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП смертельное ранение получила 85-летняя женщина.

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Теги:
ДТП
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