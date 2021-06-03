"2020 год был испытанием на прочность для экономики и всех ее субъектов", - Глеб Никитин Экономика

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"2020 год был испытанием на прочность для экономики и всех ее субъектов", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время своего отчета перед депутатами Законодательного собрания за 2020 год.

"Личный формат обсуждения этой темы с вами является ценным с точки зрения возможности концентрированно подвести итоги развития области и получить оценку эффективности работы исполнительной власти со стороны представительной власти", - отметил Глеб Никитин, обращаясь к депутатам.

"Я благодарю всех за то, что сумели собраться, мобилизоваться и буквально с колес принимать решения, которые, как показала практика, оказались правильными. Борьба с распространением новой коронавирусной инфекции стала основным фактором, определяющим содержание нашей работы, от которой зависело самое важное - сколько жизней может быть сохранено, сколько предприятий сможет удержаться на плаву, сколько людей получат поддержку в этот трудный для всех период", - сказал он.

Глеб Никитин подчеркнул, что общий объем федеральной помощи, которую получили предприятия и жители Нижегородской области, составил порядка 74 млрд рублей. Это и льготное кредитование, и отсрочки по налогам, и прямая безвозмездная финансовая поддержка предпринимательства, и новые выплаты семьям с детьми, поддержка безработных и выплаты медицинским и социальным работникам за особые условия труда во время пандемии.

Региональная поддержка была сосредоточена прежде всего на сохранении занятости в секторе малого и среднего предпринимательства. Поддержка заключалась в субсидировании затрат предпринимателей пострадавших отраслей на оплату труда при условии сохранения рабочих мест и на затраты на коммунальные услуги.

"Осуществлялись выплаты самозанятым гражданам при сохранении ими своего статуса. Была реализована региональная программа льготного микрокредитования и поручительств по коммерческим кредитам. Кроме того, оказана поддержка автотранспортным предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки. Были введены дополнительные региональные выплаты медицинским работникам и безработным. Общий объем региональной поддержки составил более 3 млрд рублей", - сказал Глеб Никитин.