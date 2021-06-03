Платежная система Mastercard

До тех пор, пока человек не сталкивается с банковскими картами, он не пользуется Mastercard. И это неудивительно, потому что платежная система хоть и существует давно, но в странах бывшего советского союза стала активно использоваться относительно недавно.

Компания считается лидером и в мире платежных карт считается популярной. Клиенты могут по достоинству оценить преимущества данной платежной системы. Все дело в том, что можно воспользоваться разными способами оплаты и воспользоваться разнообразными выгодными предложениями.

Mastercard появилась примерно в конце 60-х – начале 70-х годов в США. В прошлом веке данная система только развивалась и держатели первых карт и подумать не могли, что появятся такие функции, которые пользуются популярностью сегодня. С каждым годом платежная система только наращивала мощь. Сегодня – это огромная компания, которая выпускает различные банковские карты, сотрудничает практически со всеми мировыми банками и имеет личные платежные терминалы.

Платежная система работает отлично. Команда специалистов следит за тем, чтобы платежи осуществлялись по всему миру без задержек. На сегодняшний день количество продавцов, которые используют данные карты, насчитывает уже больше 30-ти миллионов. Практически в любом магазине можно расплатиться данной картой и не переживать, что платеж не пройдет.

Mastercard не выпускает пластиковую карту в таком виде, в каком мы привыкли видеть. Банки производят карту, на которой и нанесен логотип платежной системы. Банк может выбрать платежную систему самостоятельно. Если у какой-то платежной системы больше преимуществ, и она работает лучше, то, скорее всего, финансовая организация отдаст предпочтение именно ей.

К примеру, в прошлом году в странах Балтии все банки стали использовать платежную систему Mastercard. Они приняли такое решение не просто так. Как посчитали руководители банков, что данный платежный сервис работает намного лучше. К тому же, таким образом клиенты могут получать улучшенные услуги. Но переход не был спонтанным. Решающую роль в этом вопросе сыграли и бесконтактные платежи, которые Мастеркард уже внедрили, и система работает без сбоев.

При выборе платежной системы стоит обратить внимание годовую сумму, которую пользователь будет вынужден заплатить за пользование картой. Например, многие банки предлагают бонусы или возвращают часть суммы активным пользователям. Многое зависит не от самой платежной системы, а от банка, который выпускает карту.

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