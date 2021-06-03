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Общество

Спасательные археологические работы начаты на М-12 "Москва – Казань" в Нижегородской области

17 июня 2021 16:11  [94] Общество

Спасательные археологические работы начаты на М-12 "Москва – Казань" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Экспедиции Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) уже приступили к работам в местах прохождения будущей трассы М-12 во Владимирской, Нижегородской областях, а также республике Чувашия. Археологические раскопки развернуты по всей линии трассы М-12.

Стоит отметить, что на протяжении почти 500 километров – от Владимира до Канаша предстоит провести раскопки 23 памятников археологии различных периодов – от эпохи камня до нового времени. Большинство этих памятников было выявлены в ходе археологических разведок, проводившихся в зоне строительства в несколько этапов и завершенных осенью 2020 г. Широкие раскопки древних и средневековых поселений, позволят подробно документировать эти объекты, извлечь из культурного слоя артефакты и полностью сохранить научную информацию о древностях, находящихся в зоне строительства.

В пойме Оки в Навашинском районе Нижегородской области в рамках четвертого этапа строительства М-12 специалистами отдела камня и Подмосковной экспедиции Института ведутся раскопки поселений эпохи мезолита и бронзы.

Далее по трассе на территории строительства 5 и 6 этапов автодороги в Нижегородской области исследуются памятники эпохи бронзы и железного века.

Около села Пилекшево Перевозского района раскапывается многослойный памятник. Данный берег Пьяны впервые был посещаем в эпоху неолита, о чем свидетельствует развал неолитической ямочно-гребенчатой керамики балахнинской культуры и находки кремневой индустрии. Наиболее активной жизнь на данном участке была в эпоху раннего железного века, когда здесь возникает поселение городецкой культуры. О продолжении жизни в эпоху средневековья говорят находки керамики и фрагменты украшений древнемордовской культуры и керамика, относящаяся к золотоордынскому времени.

Также поселение исследуется у с. Акузово 6 в Сергачском районе Нижегородской области. Это большое поселение эпохи бронзы, относящееся к срубной культуре. К настоящему времени исследованы сооружения этого времени, давшие обширный керамический материал. К настоящему времени исследованы сооружения этого времени, давшие обширную керамическую коллекцию. На древней террасе было найдено погребение этого времени, включавшее два богато орнаментированных лепных сосуда и кремневые орудия.

Под Муромом отряды Волжской экспедиции ведут раскопки двух средневековых селищ – Катышево 1 и Чаадаево 5 (Муромский район Владимирской области). Округа Мурома была центром расселения финно-угорского племени мурома, которое проживало на этих территориях с VI по конец XI века, а с XI в., после прихода сюда древнерусского населения, стала территориальным ядром Муромского княжества. В раскопах на селищах выявлены культурные отложения XII-XIV вв., относящиеся ко времени освоения этих территорий древнерусским населением.

СПРАВКА:
Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" входит в тройку крупнейших российских дорожно-строительных компаний и является одним из ключевых генеральных подрядчиков Федерального дорожного агентства Росавтодор и Госкомпании "Автодор". География присутствия холдинга - 15 субъектов в 5 федеральных округах Российской Федерации, крупнейшие проекты включают новое строительство и реконструкцию на трассах ЦКАД-3, ЦКАД-4, М1 "Беларусь", М3 "Украина", М4 "Дон", М5 "Урал", М7 "Волга", М8 "Холмогоры", М11 "Москва-Санкт-Петербург", М-12 "Москва – Казань", обход Тольятти. Общий объем портфеля, включая ГЧП контракты, составляет более 450 млрд рублей. Холдинг оказывает полный комплекс услуг в сфере дорожного и промышленно-гражданского строительства, инжиниринговых, проектно-изыскательских и эксплуатационных услуг, вдохновитель и активный игрок рынка ГЧП на федеральном и региональном уровнях. По состоянию на 2021 год численность персонала холдинга составляет более 7 тыс. сотрудников, парк дорожно-строительной техники – более 1200 единиц. По итогам 2020 г. российское кредитное рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг холдинга "Автобан" на уровне "ruA", рейтинговое агентство АКРА – на уровне А-(ru).

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