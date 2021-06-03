Почти четверть всех соцконтрактов в России заключены в Нижегородской области Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области в 2020 году было заключено около 23,5 тысячи социальных контрактов, что составляет почти четверть от общероссийских показателей. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в ходе отчета о деятельности правительства региона в 2020 году в Законодательном собрании.

Глава региона отметил, что правительство адаптировало этот инструмент к условиям пандемии. В частности, была упрощена сама процедура заключения контракта, минимизировано количество документов, которые нужно собрать, а главное - расширен перечень возможных получателей поддержки.

Так, социальные контракты заключались и с самозанятыми гражданами, и с индивидуальными предпринимателями, деятельность которых была вынужденно приостановлена, рассказал Глеб Никитин.

Общий объем финансирования этого вида поддержки составил за 2020 год 1,8 млрд рублей, в том числе 480 млн было выделено из областного бюджета.

"Социальный контракт является основным инструментом региональной программы борьбы с бедностью, которую мы утвердили в начале текущего года в целях реализации поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи – снизить уровень бедности в два раза к 2030 году", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, на основании социального контракта предоставляется адресная государственная поддержка. Он предусматривает выплаты малоимущим гражданам при условии совершения ими действий, направленных на преодоление бедности: трудоустройства, переобучения, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых.

Основными мерами по снижению бедности является помощь гражданам в поиске работы и трудоустройстве, прохождении профессионального обучения и стажировок, получении дополнительного профессионального образования, поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности, а также другие мероприятия, направленные на преодоление трудных жизненных ситуаций.