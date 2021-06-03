Отчет Глеб Никитина - не только цифры, но перспективы региона на ближайшие годы, - Андрей Тарасов Общество

"Приятно было увидеть в отчете губернатора Нижегородской области Глеба Никитина не только цифры, но и динамику дальнейшего развития региона на ближайшие годы", - заявил зампред комитета по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов, говоря об отчете главы региона перед нижегородскими парламентариями.

Как отметил Андрей Тарасов, отчет о проделанной правительством региона работе в 2020 году был представлен в очень доступной, открытой и прозрачной форме. "Мы с коллегами увидели и сошлись во мнении, что по итогам 2019 года в регионе был создан хороший запас прочности, и эта "подушка безопасности" позволила нам направить средства на поддержку и стимулирование экономики региона", - добавил парламентарий.

Андрей Тарасов напомнил, что в 2020 году в регионе было развернуто 72 лечебных учреждения, которые помогали в лечении людей от коронавирусной инфекции, 7800 коек и 900 приборов искусственной вентиляции легких работали на жителей области. Также он обратил внимание на дистанционный процесс обучения в школах и вузах региона, который был поддержан правительством. "Правительство выделило 400 млн рублей на приобретение 5,7 тысячи приборов, которые позволили не остановить обучение. Студенты и школьники учились в новых условиях", - подчеркнул депутат ЗС НО.

Кроме того, парламентарий обратил внимание и на помощь и поддержку со стороны регионального правительства почти 280 тыс нижегородцев, которые оказались в сложной жизненной ситуации, 550 обманутых дольщиков восстановлены в правах, почти 2500 граждан получили компенсации за свои недостроенные жилые дома уже в наступившем году.

"Еще одна важная тема - оздоровление Волги. У нас здесь серьезные успехи, мы подготовили все документы и получили федеральные средства на реализацию этой программ. Кроме того, в отчете Глеб Никитин обозначил темы, которые будут реализовываться в перспективе. Я уверен, что ближайший перспективный план развития также будет выполнен в нашем регионе", - сказал Андрей Тарасов.