Для чего нужны инсектициды?

Инсектициды подразумевают под собой биологическое, либо химическое вещество, которое на сегодняшний день активно используется для полного избавления от мелких паразитов, которые наносят вред в различных условиях обитания. Само название термина происходит от латыни, и если переводить это словосочетание с этого мертвого языка, то дословно получается "способ сокращения количества насекомых".

Виды веществ

В современном мире к инсектицидам прибегают в том случае, когда многочисленные народные методы борьбы не справляются с данной задачей. Что же говорить о принципе действия, то в зависимости от него все вещества делятся на несколько следующих групп:

Контактные. Данному виду веществ для отравления насекомых достаточно взаимодействовать с какой-то частью его тела. Наибольшей популярностью этот вид пользуется для уничтожения гусениц и насекомых с колюще-сосущим ротовым аппаратом;

Кишечные. Такие препараты начинают действовать только после того, как вредитель его съест. Как только вещество попадает в кишечник насекомого, наступает общее отравление вредителя, поэтому они наиболее эффективны для избавления от вредителей с грызущим ротовым аппаратом;

Системные. Подобные вещества способны проникать в сосудистую систему растений, чем и губят вредителей, которые обитают внутри растений, а также питаются этим растением;

Фумиганты. Подобными веществами окуривают территорию, на которой обитают паразиты, а действовать они начинают, попадая в организм через дыхание насекомых.

Кроме всего прочего, разделяют инсектициды по характеру воздействия на сплошной и избирательный тип. Если применять инсектициды сплошного типа, то они сразу избавят от всех вредителей, а вещества избирательного типа подействуют лишь на определенный вид вредителей. Однако, ни в коем случае нельзя использовать постоянно одно и тоже вещество, поскольку насекомые способны вырабатывать достаточно устойчивый иммунитет к нему.

Как использовать

На сегодняшний день существуют инсектициды в различных аграрных состояниях. Так, современный рынок готов предложить подобные вещества в жидком, газообразном, гранулированном и порошковом виде. В зависимости от того, в каком состоянии используется вещество, оно может применяться путем опрыскивания, аэрозольной обработки, дустирования, раскладки и фумигации. Однако, следует также учитывать, что для распыления и фумигации в обязательном порядке понадобится специализированное оборудование.

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