Прокуратура контролирует расследование уголовного дела об исчезновении американки на Бору Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование уголовного дела об исчезновении американки на Бору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". (ч.1 ст.105 УК РФ).

Сейчас организован оперативный штаб, а в поисковой операции задействованы работники правоохранительных органов и добровольцы.

Напомним, что 34-летняя гражданка США Кетрин Сироу пропала на Бору.

Ее рост - 180-185 см, волосы длинные русые ниже плеч, спортивное телосложение. Женщина плохо говорит по-русски. Отмечается, что иностранная гражданка учится в магистратуре ННГУ.

Кроме этого, есть информация, что женщина накануне пропажи, 15 июня звонила матери по телефону и в ходе разговора она сообщила, что едет на автомобиле с неизвестными.