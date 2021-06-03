"Решение о строительстве религиозного объекта в микрорайоне "Маяк" должно приниматься с учетом мнения жителей", - Оксана Дектерева Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Решение о строительстве религиозного объекта в микрорайоне "Маяк" должно приниматься с учетом мнения жителей", - заявила депутат Гордумы Нижнего Новгорода Оксана Дектерева по итогам встречи с инициативной группой жителей микрорайона "Маяк" на улице Родионова в Нижнем Новгороде.

Жители микрорайона обеспокоены, что сейчас идут публичные слушания по проекту планировки и межевания территории возле их домов, в результате которого может быть построен храм на территории 1218 кв.м.

Депутат напомнила, что вместе с жителями они добивались включения сквера на улице Родионова в программу "Формирование комфортной и городской среды" и проект "Городская среда" партии "Единая Россия". По итогам голосования, территория вошла в перечень объектов, которые благоустроят в 2022 году.

"Мы уже провели переговоры с главой Нижегородского района и представителями ответственных ведомств, чтобы прояснить ситуацию. Это единственная зеленая зона рядом с этим микрорайоном. Жители, конечно, хотят ее сохранить, а строительство храма приведет к вырубке деревьев и сокращению площади сквера. Мы будем добиваться, чтобы заключение было дано с учетом мнения жителей", - заявила Оксана Дектерева.

Она пояснила, что сейчас уже идут общественные обсуждения проекта будущего благоустройства с жителями. И строительство храма там на данный момент не запланировано.

"Мы все понимаем, что это территория бывшего кладбища. Для жителей важно найти компромиссное решение, чтобы была сохранена память и не пострадала зеленая зона – во всем нужен баланс. Я знаю, что у многих жителей здесь были когда-то похоронены родственники, для них главное, чтобы в парке не проводились никакие серьезные земляные работы. Поэтому, когда мы с жителями обсуждали проект благоустройства, пришли к общему мнению, что это должна быть концепция «тихого» сквера. Важно установить освещение и лавочки, привести в порядок дорожки и ограждения, провести озеленение", - рассказала Оксана Дектерева.

Депутат добавила, что работы по благоустройству сквера планируются на лето 2022 года и завершатся к концу августа. Важно не допустить, чтобы после этого в сквере начались строительные работы.

"Мы собираем с жителями подписи против проекта межевания этой территории и готовим обращение на имя тех, кто проводит публичные слушания. Будем с жителями постоянно на связи. Именно от их активности сейчас зависит решение вопроса", - подчеркнула Оксана Дектерева.

Также депутат опровергла информацию о вырубке хороших деревьев в сквере, о которой в социальных сетях писали жители. По сообщению администрации Нижегородского района, в сквере был убран сухостой, сейчас все работы прекращены.